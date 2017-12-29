納豆遭黃子佼逼問新戀情　滿頭大汗超崩潰

台視特別節目《2018超級巨星紅白藝能大賞》29日公開主持群，之前大家猜測的黃子佼這次變成總主持人，紅隊由納豆、瑪麗帶領；白隊主持人則是王少偉、花花，兩隊主持人已在《綜藝3國智》培養好默契，因此黃子佼相當看好。納豆28日在臉書放閃，貼出與小他11歲的「國光女神」依依甜蜜合照，遭到眾人盤問，黃子佼更是直接提問，「她見過你家長了嗎？」
納豆被詢問當天小女友會到現場看演出嗎？他有點靦腆地笑了，「不知道耶。」黃子佼聞言表示，「你女朋友我們都沒有見過。」王少偉在一旁猛爆料，「因節目結緣啊，他女朋友原本在節目設定為潔西卡，可以幫你服務啊，按摩之類的，後來，這個『卡』就再也沒有在我們節目出現了。」記者聽完好奇詢問，「回家也繼續按嗎？」納豆很坦承地點頭，王少偉又冒出一句，「節目可能是女生幫男生按，回家就不一定了。」
▲納豆臉書放閃。（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.30）
黃子佼忽然神來一筆，「這就是標準的公器私用啊，錄節目不好好錄，然後把一個妹回家。」納豆直冒汗，連忙解釋，「天賜良緣，哈哈哈。」納豆被詢問是否會帶新女友除夕見爸媽，慌得他乾脆喊，「不會吧，各自有爸媽。」沒想到黃子佼不放過他，窮追猛打繼續問，「初三就可以帶回去了吧？」他只能小聲解釋，「還沒結婚，不用吧。」 在兩人一來一往間，納豆被黃子佼套出許多新進度，兩人已見過彼此家長，納豆媽覺得準媳婦很乖、超聽話，所以很喜歡，也覺得很開心。
▲黃子佼擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》總主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
納豆被黃子佼的問題問到無法招架，滿頭大汗，王少偉在一旁看了，不但不救場，還直接點名，「你為什麼流汗？」納豆慌張解釋，還沒說完黃子佼又問，「那有閃婚的衝動嗎？」納豆聞言乾脆求饒大叫，「太快了啦！等你結婚我就結婚！」