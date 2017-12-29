納豆遭黃子佼逼問新戀情　滿頭大汗超崩潰

台視特別節目《2018超級巨星紅白藝能大賞》29日公開主持群，之前大家猜測的黃子佼這次變成總主持人，紅隊由納豆、瑪麗帶領；白隊主持人則是王少偉、花花，兩隊主持人已在《綜藝3國智》培養好默契，因此黃子佼相當看好。納豆28日在臉書放閃，貼出與小他11歲的「國光女神」依依甜蜜合照，遭到眾人盤問，黃子佼更是直接提問，「她見過你家長了嗎？」

納豆被詢問當天小女友會到現場看演出嗎？他有點靦腆地笑了，「不知道耶。」黃子佼聞言表示，「你女朋友我們都沒有見過。」王少偉在一旁猛爆料，「因節目結緣啊，他女朋友原本在節目設定為潔西卡，可以幫你服務啊，按摩之類的，後來，這個『卡』就再也沒有在我們節目出現了。」記者聽完好奇詢問，「回家也繼續按嗎？」納豆很坦承地點頭，王少偉又冒出一句，「節目可能是女生幫男生按，回家就不一定了。」