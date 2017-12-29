NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈遭黃子佼逼問新戀情　納豆超崩潰感人肺腑　瓊瑤對平鑫濤歲末告白勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

放鬆打球 戴資穎在新德里輕取印度對手

中央社2017/12/30 02:37
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里30日專電）世界球后戴資穎代表印度粉碎大師隊，在新德里的印度羽球超級聯賽繼續以放鬆的心態面對比賽，最後以15比5、15比6直落二比數擊敗印度年輕選手菈吉（Rasika Raje）。

戴資穎今年在國際羽球賽事大放異彩，抱走5座羽球超級賽冠軍獎盃。對能有這樣的表現，她在印度受訪時自認歸功於心態成長，在訓練和比賽中都保持放鬆，也不害怕會失去球后寶座。

戴資穎代表印度總理莫迪家鄉古茶拉底省首府阿默達巴德粉碎大師隊（Ahmedabad Smash Master），於印度羽球超級聯賽出戰海得拉巴獵人隊（HyderabadHunters）的印度年輕選手菈吉時，同樣可感受到她打球很放鬆。

球賽中，戴資穎用巧妙的控球技巧與吊球，讓對手頻頻失誤，最後輕鬆以15比5、15比6直落二擊敗菈吉。

特別的是，戴資穎的印度和丹麥等國隊友，賽前還先跟她學好簡單的華語，在比賽中多次以華語高喊「戴資穎，加油」，為她打氣。

戴資穎指出，與隊友們經常在各項賽事遇到，已彼此很熟悉，他們特別在賽前跟她學了一點華語為她加油，讓她很開心。

對今天的對手，戴資穎說，印度選手其實很優秀，菈吉只是因為年輕還缺乏經驗，多磨練後一定會更好。

雖然還沒機會在這次賽事中遇到印度世界排名第3的羽球好手辛度（Pusarla V. Sindhu），但戴資穎過去已與辛度多次較量，取得8勝3負的好成績。

戴資穎稱讚辛度身材高大、速度快，如果再次與辛度比賽，雙方都差不多，都有機會贏球。

戴資穎的指導教練賴建誠榮獲106年體育運動精英獎「最佳教練獎」，他對獲獎也謙虛地表示，只是盡力扮演好教練的角色，不敢居功。

中華民國駐印度代表田中光與代表處多名官員也到球場觀戰、致贈水果，為戴資穎加油，並在賽後鼓勵戴資穎再接再厲，為國爭光。1061230

暴力猖獗 墨西哥一鎮長遭槍殺俄一農場爆禽流感 撲殺逾...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan