開羅教堂攻擊至少9死 IS宣稱犯案

（中央社開羅29日綜合外電報導）一名槍手今天在埃及首都開羅南方一間教堂開火，至少造成9人死亡，伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。這也是聖戰士最新一起對埃及少數族裔科普特（Coptic）基督徒發動的攻擊。

法新社報導，IS宣稱他們的「士兵」發動這場在開羅南郊赫爾萬區（Helwan）Saint Mina科普特教堂的攻擊。

不過埃及官員對此事件的消息分歧。衛生部發言人麥格海德（Khaled Megahed）告訴國營電視台，槍手在殺害9人及擊傷其他人後，已遭擊斃。

但內政部表示，殺手是一名涉及襲警遭通緝的聖戰士，他在犯案後遭擊傷並被逮捕。