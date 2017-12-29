全球瘋跨年 最早最晚差逾一天

（中央社台北30日電）隨著跨年夜進入倒數計時，全球各地都在準備迎接嶄新的一年。不過，各國邁入新年的時間不一，哪個國家將率先迎來2018年，誰又將最後慶祝呢？

英國「太陽報」（The Sun）報導，對所有人來說，絢麗煙火照亮澳洲雪梨港上空，象徵全球各地一系列新年慶祝活動揭開序幕。

不過令人驚訝的是，澳洲並非全球第一個迎接新年的國家。

南太平洋島國東加王國（Tonga）將在格林威治標準時間12月31日上午10時（台北時間12月31日晚間6時）邁入2018年，比澳洲早了整整3小時。