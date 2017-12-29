全球瘋跨年 最早最晚差逾一天

（中央社台北30日電）隨著跨年夜進入倒數計時，全球各地都在準備迎接嶄新的一年。不過，各國邁入新年的時間不一，哪個國家將率先迎來2018年，誰又將最後慶祝呢？
英國「太陽報」（The Sun）報導，對所有人來說，絢麗煙火照亮澳洲雪梨港上空，象徵全球各地一系列新年慶祝活動揭開序幕。
不過令人驚訝的是，澳洲並非全球第一個迎接新年的國家。
南太平洋島國東加王國（Tonga）將在格林威治標準時間12月31日上午10時（台北時間12月31日晚間6時）邁入2018年，比澳洲早了整整3小時。
當全世界都已進入2018年，最後一個迎接新年的地方是地處偏遠的美國本土外小島：貝克島（BakerIsland）和豪蘭島（Howland Island）。這兩座島將於格林威治標準時間1月1日正午12時迎接新的一年－如果有人住在島上的話。
美屬薩摩亞群島稍微早一點，將於格林威治標準時間元旦上午11時迎接新年。當地距東加王國僅558英里（898公里），卻比東加王國晚了整整25小時邁入2018年。
因此，若在東加王國跨完年之後趕緊搭機飛往美屬薩摩亞，就有機會再度倒數迎接2018。
美國廣播公司紐約第7台（abc7NY）報導，今年在紐約時報廣場（Times Square）參加跨年活動的紐約客，料將面臨史上最嚴格的安檢措施。
自萬聖節以來，紐約市已兩度遭遇恐怖攻擊，因此當局正投注更多心力攔阻攻擊發生，儘管迄今並未接獲可信威脅。
香港旅遊發展局也宣布2018跨年活動的相關細節，維多利亞港將在絕美夜空下上演空前盛大的跨年煙火音樂秀，讓現場觀眾目眩神迷。
以下是全球各地迎接新年的時間：
東加王國：台北時間31日晚間6時
紐西蘭：台北時間31日晚間7時
澳洲雪梨：台北時間31日晚間9時
日本、南韓：台北時間31日晚間11時
北韓：台北時間31日晚間11時30分
中國、香港、菲律賓、新加坡：台北時間1日零時
德國、法國：台北時間1日上午7時
英國：台北時間1日上午8時
巴西里約：台北時間1日上午10時
美國紐約：台北時間1日下午1時
阿拉斯加：台北時間1日下午5時
夏威夷：台北時間1日晚間6時（譯者：中央社劉文瑜）1061230