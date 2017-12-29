2017年回顧 盤點全球重大新聞

川普（Donald Trump）1月20日宣誓就任第45位美國總統，展開與媒體關係緊繃的第一年執政期，不但與北韓領導人金正恩脣槍舌劍，承認耶路撒冷為以色列首都而引發中東紛擾，另也退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、巴黎氣候協定。

（中央社台北30日電）回顧2017年，第一件大事是川普就任美國總統，歐洲則有英國、法國與德國大選，及加泰隆尼亞獨立公投；此外，北韓核試並頻射飛彈，加上天災頻仍、恐攻人禍，今年在不平靜中即將落幕。

●2月

川普就任總統後，北韓2月12日首次飛彈試射，接著在這一年內試射飛彈16次，11月29日宣布成功測試新型洲際彈道飛彈（ICBM）。北韓9月試爆氫彈，這是第6次核試爆，也是歷來威力最強大的一次。

●3月

南韓憲法法院10日裁定國會對前總統朴槿惠的彈劾案成立，法院31日淩晨簽發對朴槿惠的逮捕令，朴槿惠隨後遭檢方逮捕，成為南韓第3位被收押的前總統。

英國首相梅伊（Theresa May）29日啟動里斯本條約第50條規定，正式展開英國脫離歐洲聯盟程序。英國預計2019年3月29日正式脫離歐盟。

英國國會大廈外22日發生汽車衝撞恐攻，造成5死約40傷。

●4月

川普7日下令發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）攻擊敘利亞一座空軍基地，回應稍早前敘利亞政府對反對派進行化學攻擊。

土耳其17日以51%對49%票數通過歷史性修憲公投，原先內閣制將改為總統制，總統不再只有象徵性政治權力，而將握有行政權，現任總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）更將有機會連當15年總統。

●5月

年僅39歲中間派馬克宏（Emmanuel Macron）在7日大選勝出，成為歷來最年輕的法國總統。

南韓9日總統大選，自由派候選人文在寅獲得壓倒性勝利當選總統。

勒索病毒WannaCry肆虐全球，數小時內就有100多個國家淪陷。

川普11日開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（JamesComey），分析認為，柯米是因證實正調查「通俄門」才丟官；美國司法部17日宣布，任命前FBI局長穆勒（Robert Mueller）為特別檢察官，調查俄羅斯介入去年總統大選情況。

美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）22日在英國曼徹斯特（Manchester）舉行的演唱會遭遇恐怖攻擊，至少22人喪命。

●6月

沙烏地阿拉伯5日宣布與卡達斷交，埃及、阿拉伯聯合大公國、巴林、葉門與利比亞東部政府相繼跟進，這些中東國家多年來持續指控卡達資助恐怖主義，區域分歧擴大。

英國首相梅伊（Theresa May）的保守黨9日大選失去國會過半席次，被迫籌組少數派政府。

英國倫敦公寓大樓格蘭菲塔（Grenfell Tower）14日大火至少釀80死。

●7月

伊拉克9日宣告擊敗伊斯蘭國（IS）收復摩蘇爾，這是伊斯蘭國歷來遭受的最大挫敗。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）無視連月來大規模示威及國際嚴厲批評，執意在30日舉辦「制憲議會」（Constituent Assembly）選舉，爆發多起死亡暴力衝突，軍隊與示威群眾在首都卡拉卡斯及各地相互攻擊。

●8月

聯合國安全理事會5日無異議通過美國起草的決議，顯著加強對北韓施加的制裁措施，其中出口禁令目的是剝奪平壤當局10億美元年度外匯收入。

西班牙大城巴塞隆納和濱海度假勝地坎布里爾斯（Cambrils）17日接連發生汽車衝撞人群攻擊，造成15人喪生和上百人受傷。

緬甸軍方8月底對洛興雅（Rohingya）叛亂分子展開鎮壓，約有65萬5000名洛興雅人逃離緬甸。聯合國表示，軍方可能犯下種族清洗，對穆斯林少數族裔洛興雅人發動種族滅絕。

美國21日出現近百年來首次涵蓋東至西岸的日全食，從俄勒岡州至南卡羅來納州之間，共計14州內範圍寬約113公里、長約4800公里的地帶，可觀察到估計不到3分鐘的日全食奇景。

哈維颶風26日登陸後，4天重創美國德州，造成至少90人喪命，災損約2000億美元。

●9月

墨西哥7日發生規模8.1強震，造成至少90人喪生；19日又發生另一起規模7.1強震，奪走近300人性命。

德國24日大選，梅克爾（Angela Merkel）勝選連任德國總理，但由於得票率較預期差，讓她在籌組聯合政府談判面臨困難。

●10月

賭城拉斯維加斯發生美國歷史上死傷最慘重的大規模槍擊案，槍手裴德克（Stephen Paddock）1日晚間朝演唱會濫射約10分鐘，奪走58條人命，造成約500人受傷。

加泰隆尼亞1日舉辦受到中央政府禁止的獨立公投，在警方鎮壓下，超過800人受傷治療。雖然加泰隆尼亞自治區議會27日發表獨立宣告，但西班牙當局隔天宣布接管，解除自治區首長職務，解散區議會。推動獨立的前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）30日抵達比利時布魯塞爾後滯留當地。

獲美國支持的敘利亞民主力量（SDF）17日經過4個多月戰鬥後，攻占伊斯蘭國在敘利亞的實質首都拉卡（Raqqa）。

日本22日國會大選，首相安倍晉三領導的執政聯盟贏得眾議院2/3議席，第4度當選首相。

泰國國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）辭世一年後，當局26日為他舉行火葬儀式，11萬人聚集曼谷觀禮。

「紐約時報」報導指控好萊塢製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）數十年來曾性騷擾多名女性，這項醜聞掀起「＃我也是」（#MeToo）反性騷擾與性侵全球網路標籤活動。

●11月

去年揭露巴拿馬文件後，美國國際調查記者聯盟（ICIJ）5日公布「天堂文件」（Paradise Papers），踢爆權貴海外金庫，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）、英國女王伊麗莎白二世和加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）等赫然在列。

伊朗與伊拉克邊境山地12日發生規模7.3強震，至少造成450多人喪生與7000人受傷。

辛巴威掌權37年的93歲總統穆加比（RobertMugabe），15日被軍方包圍軟禁，21日辭職，由遭他解職的副總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）接任總統。

埃及北西奈省（North Sinai）25日驚傳一座清真寺遭攻擊，至少有305人罹難。

●12月

美國總統川普的前國家安全顧問佛林（MichaelFlynn）1日承認被檢方起訴的罪名，即他在與俄羅斯大使交談一事上向FBI說了謊。他表示將配合調查川普競選總統陣營與俄羅斯間可能的勾結。

川普6日宣布，承認耶路撒冷為以色列首都，並下令國務院提出將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷的計畫。此舉引發中東示威潮。

聯合國安理會22日決議，對北韓實施新制裁措施，將限制對平壤飛彈和核子計畫極其重要的石油供應。

川普22日將共和黨推動的規模1.5兆美元稅改法案簽署成為法律，取得上任頭一年的最重大立法勝利，這也是自1980年代以來的美國最重大稅務改革，企業稅率從35%大幅調降至21%，絕大部分個人也獲得暫時性減稅。1061230