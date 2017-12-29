迎接2018年 全球十大跨年勝地

雪梨是最早迎接2018年的國際大城，在歌劇院和港灣大橋為背景下，雪梨港（Sydney Harbour）壯觀的煙火秀盡收眼底。此外，雪梨剛進入夏季，遊客也可把握機會，到曼里（Manly）、邦迪（Bondi）和布朗特（Bronte）等海灘跨年。

（中央社台北30日電）每年跨年夜，世界各地著名景點都是倒數活動的熱門選擇。不論觀賞煙火表演或參加盛大派對，許多售票的場所，門票都會早早售罄。

● 中國香港

香港的天際線令人嘆為觀止，將為遊客帶來永難忘懷的視覺饗宴，而跨年煙火更是益增光彩。煙火會在音樂伴隨下點亮絕美的維多利亞港（Victoria Harbour）。

● 泰國曼谷

最佳夜生活都市榜上，曼谷經常高居亞洲之冠。曼谷版時報廣場（Times Square）、中央世界廣場（CentralWorld Plaza）是慶祝佳節的熱門景點。另一個也頗負盛名的地方是湄南河（Chao Phraya River）沿岸的河濱碼頭夜市（Asiatique the Riverfront）。

● 阿拉伯聯合大公國杜拜

杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）高近828公尺，是全球最高樓，也是全球最引人注目的摩天大樓之一。人潮將在跨年夜聚集哈里發塔前觀賞絢爛煙火。若想找個安靜點的地方，不遠的哈里發塔廣場（Burj Plaza）也是闔家歡聚的熱點。

● 俄國莫斯科

莫斯科的紅場（Red Square）饒富歷史意義，當地的跨年煙火將帶來全球最寒冷、卻也美不勝收的跨年經驗之一。如果想來個道地的俄羅斯奢華跨年夜，可以到市中心的麗思卡爾頓飯店（Ritz-Carlton）。

● 南非開普敦

不僅在非洲，從全世界來看，開普敦都算是最美城市之一，跨年煙火將為開普敦錦上添花。若想在品味佳餚的同時觀賞市景，可以光顧葡萄牙美食餐廳MAReSOL。若想來場跨年派對，那就考慮開普角酒莊（CapePoint Vineyards）。

● 英國倫敦

坐落泰晤士河（Thames）河畔，雍容華貴的倫敦總為跨年煙火提供絕美背景。各大官方景點的門票早搶購一空，但乘船遊泰晤士河也是個不錯的選擇。

此外，你還能從櫻草丘（Primrose Hill）、北倫敦漢普斯特德公園（Hampstead Heath）議會之丘（Parliament Hill）、格林威治公園（Greenwich Park）和亞歷山德拉宮（Alexandra Palace）等處的山頂看免費煙火。

● 巴西里約熱內盧

如果你想在溫暖的度假勝地海灘，與大約200萬人一道迎接新年，那就去里約熱內盧。

根據「里約時報」（The Rio Times），柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）上將有各類音樂表演，包括巴西交響樂團（Brazilian Symphonic Orchestra）等會在火樹銀花下演奏。

● 美國紐約

曼哈頓的時報廣場（Times Square）在美國幾成「跨年」同義詞。但如果你不想到時報廣場和100萬名群眾人擠人，還有其他選擇：

布魯克林區：科尼島（Coney Island）越野廣場（Steeplechase Plaza）的跳傘塔（Parachute Jump）將施放煙火。

皇后區：若你年滿21歲，可以到紐約市唯一賭場「雲頂世界賭場」（Resorts World Casino）碰碰運氣。

● 美國拉斯維加斯

賭城拉斯維加斯是個全年不夜城，但為了跨年將難得熄燈。午夜時分，多家賭場將在屋頂上大放煙火。

要是光看煙火還不夠，就別錯過知名魔術師大衛考伯菲（David Copperfield）和「藍人組」（Blue ManGroup）的演出。另外建議遊客提早訂房，因為當地旅館房間價格將在佳節期間飆漲。（譯者：中央社梁元齡）1061230