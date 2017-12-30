跨境電商趨勢 貿協攜手國外平台深入市場

黃志芳表示，現在越來越多企業利用人工智慧協助決策，同時利用雲端擴充業務的企業日漸增加，貿協作為傳統貿易推廣機構，勢必受新科技衝擊，須思考如何利用數位與新科技「迎頭趕上」。

動腦會議後，貿協組織再造，新增市場拓展處與產業拓展處，並將網路中心改制為數位商務處，進一步推動電子商務業務。黃志芳說，命名為「數位」而非電子商務，是因數位概念較電子更廣，不侷限在電子商務。

貿協數位商務處長李惠玲接受中央社記者訪問表示，貿協的台灣經貿網過去是以B2B（企業對企業）為主，提供廠商接單、報價與詢價平台，現在要協助廠商進入跨境電商領域，轉為B2C（企業對個人），除過去B2B經驗，貿協在全球各地據點及多語種人才具優勢基礎。

李惠玲說，要跨入新領域，最難的是「從0到1」這一步，許多傳統產業因人事成本考量，可能會直接請原有員工去學習「跨境電商怎麼做」，數位商務處開辦多種相關課程，今年首次與eBay合作，由eBay固定合作的顧問公司提供訓練課程，從申請帳號開始，一步步輔導廠商上架、行銷。

李惠玲表示，跨入電商領域，很重要的是「品牌」概念，很多廠商過去主要做OEM（委託代工）或ODM（設計代工），沒自有品牌，藉貿協幫助首次直接接觸消費者，可開始「試水溫」，進一步了解主要顧客族群、產品評價等；就像扶植新創產業，這些廠商熟悉電商運作模式後就能「單飛」，將資源留給其他需要協助的廠商。

除與國際知名電商平台合作，李惠玲說，貿協發展跨境電商策略是「與既有在地平台合作」。貿協去年在新南向國家舉辦5場台灣形象展，分別與印尼blibli及越南TIKI等兩個電商平台談定合作，要在這兩個以快速運送與可信度深受當地人喜愛的電商平台上打造「台灣館」。

李惠玲表示，這兩個平台過去以寄倉為主，藉這次與貿協合作開始發展「跨境館」，與blibli合作的廠商已從9月底開始陸續上架，以寄倉為主、跨境為輔，目前已有40家、600多項產品上架。

TIKI則規劃「all in one」服務，囊括寄件收件等整個物流系統，18日已在試營運台灣館，目前有14家廠商配合寄倉、700多項產品上架，陸續將再視物流系統整合情形陸續招商簽約。

藉台灣館建立，貿協希望帶動台灣優質產品輸出，建構台灣整體知名度，讓國外市場更了解台灣品牌、增加黏著度。李惠玲表示，blibli與TIKI都有提供建議品項，如美妝、3C、保健食品、服務配件、母嬰產品等商品在印尼可能較受歡迎。

為打入當地市場，貿協提供型錄翻譯工作，協助廠商將產品資料翻為印尼文或越南文，由於印尼穆斯林人口占多數，blibli也協助嚴格審查，包括清真認證及教徒可能在意的圖像或產品等。

除新南向國家，李惠玲透露，法國當地平台業者12月初也訪台洽談，目前雙方正在評估合作可能性與方案，明年希望進一步向德語系國家發展，或西班牙語系、義大利語系國家都有可能。1061230