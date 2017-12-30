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中央社

2018年元旦 世界人口估達74億

中央社2017/12/30 08:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）估計，2018年元旦這一天，全世界人口總數達74億4444萬3881人，與2017年元旦相比，增加了7852萬1283人，成長1.07%。

彭博報導，美國作為全世界人口第3多的國家，2018年元旦人口估計將達3億2697萬1407人，約占世界人口總數的4.4%。與2017年元旦相比，美國人口估計將增加231萬4238人，成長0.71%。

在美國，每8秒就有1名新生嬰兒來到世上，每10秒就有1人死亡。就國際移民淨遷移人口來看，每29秒增加1名移民。人口調查與統計局估計，綜合出生、死亡與國際移民淨遷移人口，到了2018年元旦這天，美國每18秒就增加1人。

世界人口數量排名前10名國家：

1. 中國13億8468萬8986人

2. 印度12億9683萬4042人

3. 美國3億2925萬6465人

4. 印尼2億6278萬7403人

5. 巴西2億884萬6892人

6. 巴基斯坦2億786萬2518人

7. 奈及利亞1億9530萬343人

8. 孟加拉1億5945萬3001人

9. 俄羅斯1億4212萬2776人

10.日本1億2616萬8156人。（譯者：中央社林宏翰）1061230

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