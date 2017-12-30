自行車拖吊收費 北市107年多項新制上路

自行車拖吊部分，107年1月起，民眾若未依規定停放自行車遭拖吊，可依「台北市處理妨礙道路交通車輛自治條例」，收取100元（輛/次）移置費用，及25元（輛/半天）保管費用，若1小時內取車，不收取保管費。

為鼓勵民眾提供行車影像，訂定「台北市提供車輛行車事故影像獎勵金核發要點」，自107年1月起民眾提供行車影像有助於行車事故鑑定者，酌發給每案新台幣1000元獎勵金。

兒童搭北捷優惠部分，北市規劃6至12歲孩童享搭乘北捷6折票價，但條件是設籍、學籍在北市，已編列預算送北市議會，此優惠將在預算通過後擇期實施。

台北市新增補助國小5年級學童可每年接受一次免費專業視力檢查。

環保局指出，107年1月1日起，北市轄內量販店、超級市場、便利商店不得販售購物用塑膠袋，但民眾可購買「環保兩用袋」，付費一次，就可有專用垃圾袋、購物塑膠袋2項功能。

建築管理工程處副總工程司洪德豪表示，107年1月1日上路新制包含危險及老舊建築物結構安全評估和危老建物重建計畫費用補助，危老建築物結構安全初步評估部分，以總樓地板面積未達3000平方公尺，換算後約900坪為基準，未達面積補助新台幣6000元，超過為8000元。

詳細評估部分，補助費最高40萬元；審查機構審查費則是初步評估案補助6000元，詳細評估案最高20萬元；重建計畫每案補助5萬5000元。

地政局主任秘書林健智說，4項新制將在107年1月1日上路，包含舊建物陽台補登、都更建物測量預審、地政士進駐社區、台北地政雲行動服務。

他表示，許多舊建物未把陽台登記為面積，開放登記後，對持有人有利，且不需費用，民眾先至建管處申請竣工平面圖影本，加註陽台後，就可至轄區地政事務所辦理。

林健智說，都更建物測量預審，過去建物需拿到使用執照才可送審，新制上路後，確定建物屋頂頂版已完工，就可提前申報屋頂版勘驗，可節省約6個月行政流程時間。107年1月起，將派駐開業地政士到各里辦公處駐點，共30處，民眾可就近諮詢。1061230