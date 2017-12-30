趁外婆不注意騎車外出

桃源消防分隊救護人員表示，中午12時許接獲報案，位於高中里中正路88風災後興建的桃源區樂樂段永久屋旁，一處私人農場水池，有民眾發現水池裡有一輛幼童三輪車，現場卻未見幼童蹤影，經仔細查看後，才發現深約60公分的水塘內竟有女童載浮載沈，民眾緊急下水將女童救起，並立通知救護車送醫；不過，救護人員第一時間查看，發現女童被救起時，已無呼吸心跳。

高雄市桃源區29日中午驚傳一名女童不幸落水意外，該女童雖經民眾下水拉起，並由消防分隊救護員緊急搶救，雖經救護車送往衛服部旗山醫院接手急救，但仍告不治，警方獲報也前往現場釐清事發經過。



▲救護人員第一時間查看，發現女童被救起時，已無呼吸心跳。（圖／記者宋汝夔翻攝，2017.12.30）

寶來派出所員警初步了解，該名曾姓女童1歲10個月大，母親未婚生下她，平時交由女童外婆照顧。女童上午與外婆待在家中，却趁外婆未注意時，騎乘三輪車外出。

中午12時許外婆發現女童不見，著急外出尋找並大聲呼喊，驚動住處附近的一處農場，農場員工外出查看發生什麼事情並協助找尋，赫然發現曾小妹妹所騎乘娃娃車，及曾小妹妹跌落深約60公分的水塘內，立即下水打撈搶救，並通報119救護車搶救送醫。



▲農場員工赫然發現曾小妹妹跌落深約60公分的水塘內，立即下水打撈搶救，並通報119救護車搶救送醫。（圖／記者宋汝夔翻攝，2017.12.30）

桃源區公所指出，住在樂樂段永久屋的女童，來自隔代教養的家庭，母親平日在外地工作，只有外婆獨自扶養照顧，已派員前往曾家慰問，並全力協助家人料理後事。六龜分局寶來派出所員警獲報前往處理後，已在現場拉起封鎖線，調查相關事項、釐清事發經過，並報請檢察官相驗。