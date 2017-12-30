NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈為布袋戲扎根　鍾任壁終身成就獎敗血性腦病變　男子簡單加減算不出勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
地方

趁外婆不注意騎車外出

記者宋汝夔／高雄報導2017/12/30 09:46
▲高雄市桃源區29日中午驚傳一名女童不幸落水意外，雖經救護車送往衛服部旗山醫院急救，但仍告不治。（圖／記者宋汝夔翻攝，2017.12.30）
▲高雄市桃源區29日中午驚傳一名女童不幸落水意外，雖經救護車送往衛服部旗山醫院急救，但仍告不治。（圖／記者宋汝夔翻攝，2017.12.30）

高雄市桃源區29日中午驚傳一名女童不幸落水意外，該女童雖經民眾下水拉起，並由消防分隊救護員緊急搶救，雖經救護車送往衛服部旗山醫院接手急救，但仍告不治，警方獲報也前往現場釐清事發經過。

桃源消防分隊救護人員表示，中午12時許接獲報案，位於高中里中正路88風災後興建的桃源區樂樂段永久屋旁，一處私人農場水池，有民眾發現水池裡有一輛幼童三輪車，現場卻未見幼童蹤影，經仔細查看後，才發現深約60公分的水塘內竟有女童載浮載沈，民眾緊急下水將女童救起，並立通知救護車送醫；不過，救護人員第一時間查看，發現女童被救起時，已無呼吸心跳。


▲救護人員第一時間查看，發現女童被救起時，已無呼吸心跳。（圖／記者宋汝夔翻攝，2017.12.30）

寶來派出所員警初步了解，該名曾姓女童1歲10個月大，母親未婚生下她，平時交由女童外婆照顧。女童上午與外婆待在家中，却趁外婆未注意時，騎乘三輪車外出。

中午12時許外婆發現女童不見，著急外出尋找並大聲呼喊，驚動住處附近的一處農場，農場員工外出查看發生什麼事情並協助找尋，赫然發現曾小妹妹所騎乘娃娃車，及曾小妹妹跌落深約60公分的水塘內，立即下水打撈搶救，並通報119救護車搶救送醫。


▲農場員工赫然發現曾小妹妹跌落深約60公分的水塘內，立即下水打撈搶救，並通報119救護車搶救送醫。（圖／記者宋汝夔翻攝，2017.12.30）

桃源區公所指出，住在樂樂段永久屋的女童，來自隔代教養的家庭，母親平日在外地工作，只有外婆獨自扶養照顧，已派員前往曾家慰問，並全力協助家人料理後事。六龜分局寶來派出所員警獲報前往處理後，已在現場拉起封鎖線，調查相關事項、釐清事發經過，並報請檢察官相驗。

關鍵字桃源區公所落水溺斃桃源區樂樂段永久屋
貨櫃藝術節開幕　陳菊盼友善銀髮族敗血性腦病變　男子簡單加減算不出

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan