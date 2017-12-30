雨遮不登記不計價 杜絕建商坪數灌水

雨遮新制專題（1）（中央社記者陳政偉台北30日電）從民國107年起，地籍測量實施規則修正，雨遮、屋簷將不登記、不計價，以資訊透明杜絕建商靠雨遮灌水坪數。民眾要買107年後取得建照的預售屋，須睜大眼睛看清楚附屬建物。

106年1月9日修正發布地籍測量實施規則部分條文，因屬制度重大變動，為讓民眾及產業界有充分時間因應緩衝，新制適用時點訂為107年1月1日。

屋簷、雨遮不登記新制上路後，將適用於107年1月1日後申請建照建物，不影響已完成產權登記原有建物。

什麼是雨遮？內政部資料，是距窗戶或開口上方不超過50公分的構造物，有遮陽、避雨功用，範圍自窗戶或開口兩側外緣向外起算最多各50公分，超過50公分就不納入登記。