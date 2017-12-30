展望法國2018 馬克宏內改稅制外訪中國

他的改革意志堅定，曾說自己「不是來管理，而是來改造」，他對民意支持率降低不甚在意，但在支持率回升的情況下，更能讓他順利施政。

他今年5月挾著高人氣，成為法國史上最年輕的總統，雖然民意支持率在執政最初幾個月接連下滑，但到了年底出現回升，法國的經濟表現也開始有了起色。

目前馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的「共和前進」（LREM）黨在國民議會占多數，右派、極右派、極左派作為反對黨都無法匹敵，有利於他放手改革。

（中央社記者曾依璇巴黎30日專電）剛慶祝40歲生日的法國總統馬克宏明年5月執政將滿一年。他明年有多項重要計畫，對內要改革稅制和就業市場，對外將首訪中國。

他今年已開始改革勞動法，給予企業更多空間與勞工協商。明年他將持續在經濟和就業層面著手，對失業保險、職業訓練和學徒制動刀；在社會層面，則有接納難民和社會融合等棘手問題，每項改革都極易引起爭議。

還有一項重大改革在稅制，這是馬克宏的主要競選承諾之一。

自2018年1月1日起，社會保險分攤捐（CSG）將增加1.7個百分點，估計能替國家帶來200億歐元（約新台幣7121億元）收入，但政府同時逐步替受薪階級減輕其他社會保險負擔，預計到2018年10月，受薪階級的購買力可提升0.95個百分點。

此外，馬克宏兌現競選承諾，將於2018年逐步取消80%家戶的居住稅，對中產階級家庭有利。

法國政府還要把富人稅（ISF）改為不動產財富稅（IFI）；國會也已通過對部分奢侈品提高課稅，如豪華遊艇、跑車等。

在外交上，明年值得關注的事件，是馬克宏將於一月初首度以總統身分訪問中國，雙邊可能觸及的議題包括氣候、經貿等；由於兩國都是聯合國安全理事會常任理事國，也可能談到北韓這個燙手山芋。

2018年下半年的重頭戲之一，是11月11日的第一次世界大戰停戰100週年紀念日，預計法國會邀請數十國重要代表參加盛大儀式，銘記和平的美好。1061230