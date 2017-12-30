納保法上路　中區國稅局納保官接首件民團陳情

法稅改革聯盟這個月18、19日兩天號召超過5萬人次上凱道參加「反財稅黑手」運動，提出針對賦稅人權改善五大訴求，在納保法施行的第一天，志工及飽受稅災之苦的太極門弟子，成為財政部中區國稅局納保官第一個請求協助的案子。對於志工及太極門弟子提出的訴求及建議，主任納保官沈志光保守回應表示，中區國稅局的納保官只可以協助處理局內復查階段的稅單，進入司法程序的個案則不在他們的業務範圍。

隨行太極門弟子代表梁桂珠、池易冠等人，並向中區國稅局主任納保官沈志光陳情，指出太極門案件始於1996年，國稅局根據僅是待證事項的起訴書對太極門課稅，該案件在2007年被法院判決無罪、無稅，但國稅局卻只採信起訴書，對法院判決置之不理，稅單卻始終未撤銷；即使太極門經過財政部訴願會及行政法院撤銷違法處分17次，仍被不法稅單糾纏至今21年。

沈志光表示，他很清楚太極門案子，但這件事已經牽扯太多層面，他們也無法處理。沈志光並為財政部辯護，認為臺灣的稅法一直都在進步；他同時也肯定法稅改革聯盟的努力，因為聯盟的大力倡議改革，讓進步的速度變得更快。唐姓志工覺得改革進步的腳步讓人民無感，等於沒有進步，希望政府可以拿出魄力，進行讓人民有感的改革。沈志光的說法也讓陳情者感到失望，池易冠表示，納保官如何保護人民的賦稅人權？

法稅改革聯盟表示，在納保法上路後拜訪納保官，等於一次考試，測驗納保官究竟有多大意願，願意挺身保護人民的賦稅人權？但從結果來看，學者、專家在立法前的擔憂不是沒有道理，「納保官竟然是由財政部官方所指派」！人民又如何期待納保官可以公正的站在人民的立場給予協助。太極門弟子梁桂珠則希望納保官能本著良心，做出正確的決定，拿出道德勇氣，對抗不公不義的稅單。