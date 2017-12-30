珠海空汙工廠限產 台商：純天氣因素

中國大陸「珠海市人民政府關於在2017年12月26至29日實施汙染天氣應對措施」公文顯示，根據廣東省環保廳和氣象局聯合預報，這4天珠三角地區會出現輕度到中度汙染，有23家「重點大氣排汙企業」和52家「重點VOC（揮發性有機化合物）排放企業」被要求限產。

（中央社記者張淑伶上海30日電）繼江蘇昆山停產風波後，廣東珠海也傳出部分企業因應空汙須限產限排。珠海台協會長葉飛呈今天表示，這次純粹是天氣因素，限產台企只有4家，非部分媒體先前報導的10餘家。

珠海市台商投資企業協會會長葉飛呈告訴中央社記者，就他了解，這單純就是因應天氣和空汙預報的臨時性措施，他沒聽說有台商抱怨此事。

葉飛呈也澄清，自己的珠海地球膠粘科技有限公司沒有被限產，只是擴建廠房的工地停工。據他所知，被要求限產的台資企業只有4家。

他說，廣東省5年前就開始密集輔導高汙染企業在設備上達到環保標準，或將汙染較大的電池業移往專區生產，「能留下的大概都符合政府的（環保）要求。」

葉飛呈說，多數的珠海台商跟他一樣，對環保要求很重視，知道大陸政府對環保的要求越來越高。去年他還代表部分業者與政府協調，讓家庭工廠型的台商爭取到更充裕時間改善環保條件。

被問及是否擔心未來在大陸會面臨更多因空汙導致的限產，葉飛呈說，珠海連續多年被中國社會科學院評為「宜居城市」首位，應該不至於；真的遇上「大自然因素」造成的空氣不佳時，為了健康配合限產減排也是必要的。1061230