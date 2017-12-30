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中央社

元旦連假首日 國道北部南下塞

中央社2017/12/30 09:29
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）元旦連續假期第一天，根據交通部台灣區國道高速公路局路況資訊，北部南下路段今天一早就車多壅塞。

高公局上午8時30分路況資訊顯示，國道1號南下湖口至竹北，車輛時速不到30公里；國道3號土城至鶯歌及大溪到龍潭，車速只有30多公里。

今天上午7時至中午12時，國道5號南下南港系統至石碇，各交流道南下入口匝道實施高乘載管制，根據高公局上午8時30分路況資訊，車量也不少，但車速仍可超過60公里。

國道今天其他管制措施還包括，傍晚6時前，封閉平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道；宜蘭-頭城北上路段機動開放路肩等。

高公局預測今天上午到下午，國道有5路段最易塞車，都是南下路段，包括：上午8時至下午3時，國道1號湖口-新竹系統，預估行車時間從平常8分鐘增為24分鐘；上午9時至下午1時，國道1號彰化系統-埔鹽系統，行車時間從平時8分鐘增為32分鐘。

另有3處預估易壅塞路段在國道3號，上午8時至中午12時，鶯歌系統-關西，行車時間從平常14分鐘增為42分鐘；上午8時至11時快官-南投，行車時間從平常15分鐘增為41分鐘；上午6時至下午3時南港系統-坪林，行車時間從平時11分鐘增為55分鐘。1061230

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