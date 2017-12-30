〈鉅亨看世界〉全球護照規格的起源

一次大戰後，為了讓人民恢復正常生活，以及復甦全球經濟，加強火車跨越各國邊境的便利性，成為各國首要任務，但是缺乏統一規格的護照，變成了一個障礙。證明身分的文件，有五花八門的形狀與大小，有時缺乏必要資訊，或是無法辨識真偽，增加邊境官員檢查的困難度。

1920 年 10 月 21 日，國際聯盟 (League of Nations) 在法國召開的一場會議，對現代旅遊具有極大意義。一次世界大戰後，為了減低人民跨越邊境，對各國邊境官員造成的不變，決定統一識別身分證件，護照統一規格的雛形因此誕生。

1925 年的 11 月，召開巴黎護照＆海關手續與票證會議 The Paris Conference on Passports & Customs Formalities and Through Tickets），基於先前會議共識，國際聯盟的通訊運輸諮詢技術委員會，制訂共 42 國的旅行證件的大小、排版與設計，他們批准的模板規格如下，32 頁的旅行文件，將以 15.5x10.5 公分大小呈現，前 4 頁必須要列出持有者的臉部特徵、職業與居住地，假設旅行者為已婚男性人士與他的家人，那排版會包含一個放配偶照片的方框，並且留有填寫小孩名子的欄位，護照的封面，將列出國家名稱，並將國旗或國徽置於中央處，同時製作護照的成本，不該超過 10 法郎。

通訊運輸諮詢技術委員會制定的護照模板

儘管現在護照的規格是由聯合國的國際民用航空組織 (ICAO) 所制訂，大小為 125x88 毫米，但護照的版面設計，近百年來幾乎沒變，最大的改變在於科技的進步，出現更多護照防偽功能，例如浮水印、全像投影、隱顯墨水、穿孔形成的數字、更好的裝訂技術。

晶片護照的標誌 (圖: wikipedia)

同時，如上圖所示，護照封面有個小的方型圖標，其實是個晶片，裡面存有持有者的生物特徵數據。電子護照，為現今流行的另一種護照型式，由馬來西亞政府所發起，他們從 1998 年開始使用，位於吉隆坡的生物特徵公司 IRIS Corporation 研發的晶片。

護照這個小冊子，可能將會成為過時的產物，舉例來說，澳洲開始測試臉部掃描的過關系統，與生物特徵公司 Vision-Box 合作，案子命名為「無縫旅者」(Seamless Traveller)，在 2020 年前，這套程式將允許大部份的旅客，過關時不用再出示護照。

Seamless Traveller 示意圖 (圖: Vision-Box 公司)

跟一世紀前的國際聯盟想法一樣，官員希望新的系統，可以讓通關更輕易，並且改變旅行者的通關經驗，但是，可能很多人還是會想念，擁有口袋般大小的護照這件事。