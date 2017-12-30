英國王室 2018年喜迎2名新成員

而後，情史豐富的哈利王子，也將和相戀1年多、大他3歲，有過一段婚姻的梅根馬克爾（Meghan Markle），於明年5月19日在溫莎城堡喬治禮拜堂（StGeorge's Chapel）完婚。哈利王子選在大嫂生產後再舉行婚禮。

這個孩子將成為英國王位的第5順位繼承人，擠下目前排在第5順位的哈利王子，排在查爾斯王儲、威廉王子、喬治王子與夏綠蒂公主之後。

英國王室今年喜訊連連，先是威廉王子和凱特在9月初宣布明年將迎接第3個孩子，替4歲的喬治王子及2歲的夏綠蒂公主添一個弟弟或妹妹，預產期在明年4月。

（中央社記者戴雅真倫敦29日專電）英國王室明年喜上加喜，將迎接2名新成員，分別是威廉王子和妻子凱特的第3個孩子，以及王室黃金單身漢哈利王子的美國籍妻子梅根馬克爾。

中規中矩的威廉王子則鮮有緋聞，他和凱特在大學時期相戀，交往期間分分合合，但威廉的名字和凱特始終分不開，兩人經過10年愛情長跑，最終在2011年修成正果。

相較之下，紅髮哈利王子的戀愛史就豐富許多，最著名的是出生富豪家庭的初戀女友潔絲．德維（ChelsyDavy）。

兩人從2004年戀情曝光，到2009年分手，共交往5年，但到2011年仍藕斷絲連。2011年4月威廉王子結婚時，潔絲．德維也出席婚禮。然而，由於她不喜歡被媒體追逐的王室生活，兩人最終破局，但女方事後受訪時曾表示，「我們永遠都會是好朋友」。

哈利王子的名字還曾和英國女星波納斯（CressidaBonas）交往2年，歌手莫莉金（Mollie King）、艾麗高登（Ellie Goulding）一同登上新聞版面，但他最終情定美豔的「無照律師」（Suits）女星梅根馬克爾。

哈利王子和梅根馬克爾去年透過共同友人介紹，開始約會。哈利王子認真看待這段關係，在戀情曝光不久後罕見發表聲明，呼籲大眾不要騷擾梅根馬克爾與她的家人。

儘管兩人後來盡可能保持低調，但梅根馬克爾今年5月陪同哈利王子出席凱特妹妹碧琶．密道頓（PippaMiddleton）的婚禮，10月又與英國女王伊麗莎白二世共進下午茶，最終在11月底宣布婚訊，公開幸福洋溢的訂婚照。

哈利王子更帶著未婚妻與家人共度耶誕節，並在耶誕禮拜時在大眾面前亮相，預習未來的王室生活。

在明年的婚禮到來之前，哈利和梅根還有一件麻煩事需要解決，那就是賓客名單。他們即將成婚的聖喬治禮拜堂可容納800名賓客，聽起來似乎很多，但哈利兄嫂當年成婚的西敏寺足足能容納1900人，這代表哈利的賓客名單可得精挑細選。

不過，賓客名單才剛開始準備就傳出爭議，問題就在於前美國總統歐巴馬。哈利王子和歐巴馬有私交，加上有黑人血統的梅根曾表態支持民主黨，兩人有意邀請歐巴馬似乎頗為合理。然而，現任美國總統川普迄今尚未覲見英國女王，英國政府官員憂心哈利邀請歐巴馬會引發外交爭端，哈利日前受訪時表示，尚不清楚會不會邀請歐巴馬。

儘管歐巴馬是否會受邀尚未敲定，哈利和梅根的婚禮肯定眾星雲集，例如曾參加威廉王子婚禮的貝克漢夫婦、艾爾頓強，以及哈利在阿富汗參軍時的同袍，和梅根好友小威廉絲（Serena Williams）等人，預料會登上受邀名單。1061230