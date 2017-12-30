川普再槓亞馬遜 籲郵局提高包裹運費

（中央社西雅圖/華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普今天呼籲郵政管理局，向線上零售巨擘亞馬遜公司（Amazon）收取「更多」的包裹運費，再次挑起與亞馬遜的紛爭。
路透社報導，川普在推特上寫道：「為什麼美國郵局在每年虧損數十億美元的情況下，只向亞馬遜與其他公司收取一點運送包裹的費用，讓亞馬遜更加富有，郵局卻愈來愈蠢也愈來愈窮？應該要收更多錢的！」
川普推文讓外界再次關注美國郵政管理局（U.S.Postal Service）脆弱的財務狀況，與此同時，有數千萬件包裹在假期期間被送往美國各地。
根據官網，虧損嚴重的郵政管理局，為聯邦政府之下的獨立機構，並不會利用稅金來營運。
網路盛行導致普通信件量大幅減少，包裹寄送服務已成為郵局日益重要的業務之一。
郵資費率並非取決於總統，而是由郵政管理委員會（Postal Regulatory Commission）制定，委員會11月才將包裹運費提高近2%。郵政管理委員會為獨立政府機構，委員由總統從兩黨挑選。
彭博報導，亞馬遜由貝佐斯（Jeff Bezos）創辦，他目前仍是亞馬遜公司執行長，為全世界首富。貝佐斯也擁有「華盛頓郵報」（The Washington Post），而川普在批評新聞媒體時，就多次表達對華郵的不滿。
川普在過去一年來的推文中曾說，「亞馬遜華盛頓郵報」杜撰報導，也曾指控亞馬遜不繳營業稅，而傷害到其他零售商，但事實並非如此。（譯者：中央社周莉芳）1061230