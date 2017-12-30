川普再槓亞馬遜 籲郵局提高包裹運費

（中央社西雅圖/華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普今天呼籲郵政管理局，向線上零售巨擘亞馬遜公司（Amazon）收取「更多」的包裹運費，再次挑起與亞馬遜的紛爭。

路透社報導，川普在推特上寫道：「為什麼美國郵局在每年虧損數十億美元的情況下，只向亞馬遜與其他公司收取一點運送包裹的費用，讓亞馬遜更加富有，郵局卻愈來愈蠢也愈來愈窮？應該要收更多錢的！」

川普推文讓外界再次關注美國郵政管理局（U.S.Postal Service）脆弱的財務狀況，與此同時，有數千萬件包裹在假期期間被送往美國各地。