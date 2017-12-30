行政院文化獎 吳念真謝里法獲獎

（中央社台北30日電）第37屆行政院文化獎今天公布，由導演吳念真、藝術家謝里法獲獎。文化部長鄭麗君已致電向2位得獎人道賀，推崇他們在藝術創作及社會文化關懷都有傑出表現及卓越貢獻，深化文化內涵，令人感佩。

文化部發布新聞稿指出，得獎人吳文欽（吳念真）1952年出生於台北縣瑞芳鎮（今新北市瑞芳區）。曾連續三年獲得聯合報小說獎，並於1980年獲得第11屆吳濁流文學獎。

同年，吳念真進入中央電影公司（中影），並與小野等人合作推動台灣新浪潮電影運動。他所撰寫的電影劇本，深受好評，入圍金馬獎11次，並5次獲得金馬獎最佳劇本獎（含原著及改編），重要作品如「老莫的第二個春天」、「父子關係」、「無言的山丘」等，是台灣新電影的代表性人物。