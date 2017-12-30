行政院文化獎 吳念真謝里法獲獎

（中央社台北30日電）第37屆行政院文化獎今天公布，由導演吳念真、藝術家謝里法獲獎。文化部長鄭麗君已致電向2位得獎人道賀，推崇他們在藝術創作及社會文化關懷都有傑出表現及卓越貢獻，深化文化內涵，令人感佩。
文化部發布新聞稿指出，得獎人吳文欽（吳念真）1952年出生於台北縣瑞芳鎮（今新北市瑞芳區）。曾連續三年獲得聯合報小說獎，並於1980年獲得第11屆吳濁流文學獎。
同年，吳念真進入中央電影公司（中影），並與小野等人合作推動台灣新浪潮電影運動。他所撰寫的電影劇本，深受好評，入圍金馬獎11次，並5次獲得金馬獎最佳劇本獎（含原著及改編），重要作品如「老莫的第二個春天」、「父子關係」、「無言的山丘」等，是台灣新電影的代表性人物。
吳念真之後擔任電影導演拍攝「多桑」和「太平天國」等影片，「多桑」曾於1994年新加坡影展、希臘鐵撒隆尼卡影展、義大利都靈影展等國際影展中獲獎。2001年起，吳念真加入綠光劇團，負責編導及藝術監督工作，創作舞台劇「人間條件」系列1至6部，成為票房歷久不衰的國民舞台劇，擴展劇場文化社會影響力。
文化部指出，吳念真近年更推動造福偏鄉兒童的「快樂學習協會」，持續推廣偏鄉教育及文化，在個人創作與社會關懷都卓然有成。在個人創作之外，透過社會關懷更擴展了藝術文化的社會價值。
另一位得獎人謝理發（謝里法）先生，1938年出生於台北市大稻埕。曾加入由第36屆行政院文化獎得主劉國松創辦的五月畫會，1964年旅居法國巴黎學習雕塑，1968年至美國紐約學習藝術理論與藝術史，創作不懈，迄今仍於台灣、美國舉辦個展或聯展。
除了個人藝術成就之外，謝里法早年透過寫作介紹西方美術思潮到台灣，後持續關注台灣本土美術發展，倡議台灣美術史運動，其撰寫的「日據時代臺灣美術運動史」曾獲得巫永福評論獎，為研究日治時期台灣美術發展的重要研究著作。
文化部指出，謝里法1980年代撰寫「台灣出土人物誌」，重新發掘陳澄波等人對台灣藝文界的影響，引起讀者關注台灣本土藝文前輩貢獻，並擔任召集人負責「臺灣美術地方發展史全集」20冊的編纂工作，以地方為單元，從地方觀點寫台灣史，對台灣美術史發展產生深遠影響。
文化部表示，行政院文化獎為官方主辦等級最高的國家文化獎項，藉以表揚傑出藝文人士的終身成就，經嚴謹評審後，報請行政院長核定，將由行政院長親自頒授文化獎章、證書及獎金新台幣100萬元予得獎人。1061230