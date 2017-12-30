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中央社

彩券若中獎說好平分 錢領走人蒸發惹爭議

中央社2017/12/30 10:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭29日專電）美國阿肯色州一家餐廳老闆日前發刮刮樂犒賞員工，言明如果中獎，彩金將由員工均分，結果其中一張刮刮樂中了頭獎30萬美元，但一名女服務生自行領獎後人間蒸發，引起爭議。

「阿肯色州獎學金樂透」（Arkansas ScholarshipLottery）主辦單位27日公布最新一期刮刮樂彩券頭獎30萬美元幸運得主。身穿白色高領毛衣配牛仔褲的范豪坦（Mandy Vanhouten）拿著面額30萬美元（約合新台幣890萬元）的大型支票接受拍照，笑容滿面。

不過，這張照片經過媒體報導，卻立即引發爭議。

阿肯色州斯圖加特（Stuttgart）的運動家餐廳（Sportsmans）服務生恩德伍德（Leslie Underwood），向地方電視台KARK表示，老闆在22日發放刮刮樂彩券給服務生作為耶誕節禮物並表明，如果其中有任何彩券中獎，獎金必須由員工平分。

恩德伍德表示，她與范豪坦各自拿了幾張彩券便開始刮號碼，結果范豪坦所刮的其中一張彩券，中了頭獎30萬美元。當時兩人都雀躍不已，因為她們兩人上班時段相同，平分之後每人可得15萬美元。

恩德伍德說，對於刮中頭獎，原本以為老闆在開玩笑，不斷查看彩券究竟是真是假。她也表示，當時還與范豪坦討論各自要如何享受這筆意外之財。

她表示，不料後來看到新聞報導，卻發現擁有20年深厚交情的范豪坦，竟然已經獨自跑去領獎。恩德伍德表示，當初還是自己幫范豪坦介紹，她才到餐廳來工作的，有段時間還讓范豪坦暫住家裡。

恩德伍德表示，范豪坦在領獎記者會現身之後，就人間蒸發了，不但再也沒來上班，電話也都無人接聽。她打算對范豪坦提告，討回屬於自己的應有彩金。

這起事件經地方新聞台報導後，登上了全國性的福斯新聞頻道，民眾熱烈討論。「阿肯色州獎學金樂透」主辦單位對此指出，在得了頭獎的刮刮樂彩券背後，中獎人欄位只有范豪坦一人的單獨簽名。1061230

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