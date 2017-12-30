雲林劍湖山跨年活動　警局交管疏導嚴陣以待

劍湖山世界遊樂區自舉辦跨年煙火秀以來，每年跨年夜均吸引上萬名遊客觀賞，今年為迎接第11周年跨年晚會，與雲林縣政府合辦並規畫施放11分11秒跨年煙火秀。因跨年期間適逢假日，屆時預估將吸引超過5萬名民眾於園內及在臨近道路觀賞，為防止人潮聚集同時衍生交通及治安方面問題，雲林縣警察局今年特別規畫近200名警力擔服長達15小時專案勤務，針對劍湖山周邊重要幹道實施交通(管制)疏導及防竊工作，讓活動能順利進行、平安落幕。

本次針對劍湖山周邊重要路口交通疏導管制事項如下：

一、2018劍湖山跨年晚會活動，自行開車旅客建議可走以下路線到達會場：

(一)國道1號：北上車輛由大林交流道→縣道162線往梅山方向→左轉台3線進入永光村→右轉永光外環道→右轉光昌路(雲212)進入園區；南下車輛由雲林系統交流道→台78線往古坑方向→古坑交流道南下往古坑方向(台3線)→左轉永光外環道→右轉光昌路(雲212)進入園區。

(二)國道3號：北上車輛由古坑交流道→縣道158甲→左轉文淵路(雲199線)→左轉光昌路(雲212)進入園區；南下車輛由古坑系統交流道→台78線往古坑方向→古坑交流道南下往古坑方向(台3線)→左轉永光外環道→右轉光昌路(雲212)進入園區。

(三)斗六市、斗南鎮等周邊地區民眾：由台3線永光外環道路口→右轉光昌路(雲212)進入園區。



二、106年12月31日上午6時起至106年1月1日凌晨3時止，警察局將加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路之交通疏導及取締違規停車、攤販等，確保跨年時段往劍湖山之道路順暢。



三、劍湖山世界園區內預計可容納自小客車2,500輛、機車2,000部，當園區內車位與周邊道路停滿後，本局將於12處交通管制點管制自小客車、大型車再度進入園區，欲入園車輛警方會疏導往台3線古坑綠色隧道停車場或對面慈靈宮停車場停放，再搭乘免費接駁車進入園區跨年。



四、另跨年期間為避免違規停車及設攤造成道路壅塞影響其他用路人權益，雲林縣政府已公告以下路段禁止臨時停車及設攤，警局亦將加強取締：

(一)雲199線：雲199線、雲212線路口至國道3號涵洞雙向禁止停車、設攤。

(二)雲212線：光昌路、光華路口至光昌路、雲199線路口上山路段禁止停車、設攤。

(三)雲210線：光昌路、光華路口至光華路、雲199線路口全線禁止停車、設攤。

(四)永光外環道：上山路段禁止停車。

(五)慈光寺產業道路：雲210線至雲212線間全線雙向禁止停車、設攤。



五、另本次跨年活動期間劍湖山周遭計有12處交通管制點，當園內停車位與周邊道路即將停滿時，各管制路口將管制自小客車、大型車進入(當地居民及機車除外)，相關管制點包括：

(一)古坑鄉中華路與雲199線交叉口。

(二)永光村中山路與文昌路口。

(三)雲212線與雲199線交叉口。

(四)雲212與文昌路交叉口(全家便利商店)。

(五)雲212線與永光外環道口。

(六)雲210線與永光外環道口（永光安養院前）。

(七)雲210線與雲199線交叉口（庵咖啡）。

(八)雲212線與雲209線路口（往劍湖山方向入口）。

(九)光昌路246巷口。

(十)台3線與158乙線交叉口。

(十一)台3線與永光外環道口。

(十二)雲210線與慈光寺劍湖旁產業道路路口。



六、有鑑於跨年煙火施放時，民眾常於台78線快速道路違規臨停或直接跨越車道觀賞煙火表演等情事，縣警局今年仍會派遣警力於台78線上勸導驅離違規民眾，若不聽勸者將依法取締告發，以免交通事故發生。



警察局長許錫榮提醒民眾，當日欲前往劍湖山遊樂場跨年或王子飯店住宿的遊客，請提早於上午時段入場，以避開下午交通壅塞尖峰時段；欲前往劍湖山地區觀賞劍湖山跨年煙火的旅客，建議可改前往華山地區或於台3線及古坑鄉中山路段觀賞，以避開大量人、車潮，也避免造成周邊交通壅塞，影響用路人寶貴時間。