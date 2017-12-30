空氣品質預報　雲縣籲民眾做好個人防護

冬季大氣擴散條件不良，加上東北季風吹來汙染致沉積，雲林地區空品率較其他季節高，為助民眾掌握空氣品質狀況，尤其是有呼吸道疾病患者，必要時減少外出、避免戶外激烈活動或做好外出戴口罩防護等措施，雲林縣政府將於107年1月1日起以影音預報方式提供民眾多面向的空品資訊，並於雲林縣環保局Facebook等平台呈現，縣長李進勇鼓勵民眾多加利用，做好防護，以維護自己的健康。
雲林縣政府將於107年1月1日起與天氣風險公司彭啟明博士合作，進行雲林縣在地空品預報，內容將針對雲林縣北區(莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉)、海區(臺西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉)、中區(虎尾鎮、斗南鎮、大埤鄉、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、北港鎮、東勢鄉)及山區(林內鄉、斗六市、古坑鄉)進行詳細的空氣品質預報分析，使民眾得知所在地的當日空氣品質狀況及變化趨勢。
環保局代理局長張喬維指出，目前各縣市空氣品質變化趨勢主要是依據環保署每日預報資料來進行因應，預報範圍為對台灣地區及各空品區進行預報作業，尚未細分至各縣市狀況說明；雲林縣因有傳統工業區、六輕離島工業園區及濁水溪揚塵等多重影響，中尺度之預報模式較無法完全反應本縣實際狀況，且因現行空氣品質指標AQI值為根據前24小時數值依不同權重計算而得，與即時值之變化趨勢會有落差，易使民眾對於所在地之空品資訊產生疑慮，因此過本次合作，107年1月至3月先進行試辦，於每日進行當日夜間、隔日上午、下午與夜間等四個區段之空品預報，此方式將可讓民眾更可以了解即時的空品現況與變化趨勢。
李進勇表示，為改善與維護空氣品質，本縣已推動許多的管制及削減工作，而藉由這次與彭啟明博士合作預報工作，將提供民眾更在地更即時之空氣品質資訊，也可提供環保局執行空品不良應變之相關建議。此預報工作將以影音預報方式提供民眾多面向的資訊，於雲林縣環保局fb及環保局網站等平台呈現與分享。