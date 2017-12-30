空氣品質預報　雲縣籲民眾做好個人防護

冬季大氣擴散條件不良，加上東北季風吹來汙染致沉積，雲林地區空品率較其他季節高，為助民眾掌握空氣品質狀況，尤其是有呼吸道疾病患者，必要時減少外出、避免戶外激烈活動或做好外出戴口罩防護等措施，雲林縣政府將於107年1月1日起以影音預報方式提供民眾多面向的空品資訊，並於雲林縣環保局Facebook等平台呈現，縣長李進勇鼓勵民眾多加利用，做好防護，以維護自己的健康。

雲林縣政府將於107年1月1日起與天氣風險公司彭啟明博士合作，進行雲林縣在地空品預報，內容將針對雲林縣北區(莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉)、海區(臺西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉)、中區(虎尾鎮、斗南鎮、大埤鄉、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、北港鎮、東勢鄉)及山區(林內鄉、斗六市、古坑鄉)進行詳細的空氣品質預報分析，使民眾得知所在地的當日空氣品質狀況及變化趨勢。