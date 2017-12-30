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NBA／保羅回歸無用　火箭慘敗巫師吞5連敗

記者黃建霖／綜合報導2017/12/30 10:43
▲Chris Paul(左)阻擋對手切入。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Paul(左)阻擋對手切入。（圖／美聯社／達志影像）

在昨天因為頭號球星James Harden的兩次進攻犯規，而葬送掉到手勝利的火箭，今(30)日在客場挑戰巫師，全隊狀況依舊低迷，在先發球員僅有Harden一人攻下雙位數分數的情況下，最終以103:121慘敗給巫師，苦吞5連敗。

此役首節雙方還算互有往來，巫師暫以27:23領先，不過在第2節戰況就慢慢地倒向巫師這邊，在Otto Porter個人精采的表現下，巫師以59:48領先到達雙位數。

戰局真正的轉折發生在第4節，巫師在Kelly Oubre Jr.兩顆重要三分的帶領下，突然打出一波13:4的高潮，瞬間將比分差拉開到18分，也就此帶走了勝利。

火箭本場比賽失常，「大鬍子」James Harden全場僅有20分、4助攻的進帳，Chris Paul(保羅)此役雖然回歸，但也還在找感覺，只拿到8分、6助攻。Eric Godons拿到16分，Gerald Green則有18分2個籃板。

巫師本戰得分最高的是射手Otto Porter Jr.，他投進了26分；而Bradley Beal則是17投9中，拿到次高的21分，主控John Wall也有17分、4助攻、5抄截的表現。

火箭中鋒Clint Capela今日依舊因傷缺陣，巫師本場比賽的籃板足足比對手多出10個，從而讓他們利用快攻得到了19分。此外在籃下缺少Capela嚇阻對手的情況下，火箭讓對手投出53.4%的高團隊命中率，也成為輸球主因。

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