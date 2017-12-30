NBA／保羅回歸無用　火箭慘敗巫師吞5連敗

在昨天因為頭號球星James Harden的兩次進攻犯規，而葬送掉到手勝利的火箭，今(30)日在客場挑戰巫師，全隊狀況依舊低迷，在先發球員僅有Harden一人攻下雙位數分數的情況下，最終以103:121慘敗給巫師，苦吞5連敗。

此役首節雙方還算互有往來，巫師暫以27:23領先，不過在第2節戰況就慢慢地倒向巫師這邊，在Otto Porter個人精采的表現下，巫師以59:48領先到達雙位數。

戰局真正的轉折發生在第4節，巫師在Kelly Oubre Jr.兩顆重要三分的帶領下，突然打出一波13:4的高潮，瞬間將比分差拉開到18分，也就此帶走了勝利。