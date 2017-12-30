捕鱷夫人 阿嬤年捕200隻鱷魚為民除害

丈夫在2003年因為直升機事故喪生之後，茱莉一度陷入重度憂慮。她日前接受美國廣播公司（ABC）訪問時回憶說，佛羅里達州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife ConservationCommission）的通知，讓她從人生谷底走了出來。

住在佛羅里達州來克蘭（Lakeland）的高中特教老師茱莉．哈特爾（Julie Harter），丈夫生前擁有佛州政府核發的捕鱷執照，專門在民眾舉報有鱷魚出沒的地區，布置陷阱設法捕捉鱷魚，為民眾排除安全威脅。

（中央社記者顏伶如波特蘭29日專電）佛羅里達州人口約2000萬，鱷魚則有130萬隻。一名身為老師的55歲祖母，擁有「為民除害」的捕鱷執照，每年平均能抓200隻鱷魚。

茱莉說，委員會詢問她是否有意接手丈夫的任務遺缺，在他生前負責捕捉鱷魚的區域出勤。她表示，自己的捕鱷身手是老公調教出來的，剛開始只擔任老公的助手，後來她自己也順利取得捕鱷執照，家裡不但有現成的捕鱷器材，連鱷籠也一應俱全，因此立刻就答應了。

2004年1月開始，仍然擔任全職老師的茱莉，教書之餘便身兼捕鱷專家。根據統計，像茱莉一樣的佛州魚類及野生動物保護委員會捕鱷專家，2016年裡共在州裡抓了8000多隻鱷魚。

茱莉表示，自己平均每年能抓至少200隻鱷魚。她是目前唯一一位擁有佛州捕鱷執照的女性，還自封「捕鱷夫人」（Lady Gator Trapper）。

擁有6名孫子孫女的她說，這份工作不但沒有薪水，健保、員工福利與退休金也通通都沒有，「州政府只是給我們機會，讓我們能夠合法的捕捉鱷魚」。不過，茱莉獵得的鱷魚，宰殺之後，鱷魚肉、鱷魚皮都可販賣，如果以鱷魚身長來算，平均每呎（約30公分）能賣得5美元。

茱莉說，丈夫生前曾教她說，要把每一趟捕鱷任務，都看成生平第一次抓鱷魚那麼謹慎。她表示，非常熱愛這個任務，也為自身表現感到自豪。1061230