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林哥史達封爵 英國女王新年授勳1123人

中央社2017/12/30 10:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國搖滾傳奇披頭四鼓手林哥史達，以及比吉斯合唱團三兄弟中唯一在世的巴瑞吉布，今天都在英國女王的新年授勳名單中獲封騎士爵位。包括兩人在內，今年上榜者共計1123人。

法新社報導，與這兩名樂壇傳奇人物同列知名榜上的，還有金球獎得主休羅利（Hugh Laurie）、知名芭蕾舞者巴索（Darcey Bussell）和嘻哈歌手威力（Wiley）。

路透社報導，77歲的林哥史達（Ringo Starr）本名李察．史塔基（Richard Starkey），他在1962年加入披頭四（Beatles），取代皮特貝斯特（Pete Best）成為鼓手。林哥偶爾也擔任主唱，在知名歌曲「黃色潛水艇」（Yellow Submarine）和「朋友的一點幫助」（With a Little Help from my Friends）中格外為人所知。

1988年，他以披頭四成員之姿榮登搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame），披頭四解散後，2015年他再以單飛歌手身分中選。

1997年封爵的披頭四成員保羅麥卡尼（PaulMcCartney）告訴英國一家廣播電台，林哥史達「早就該」封爵。

比吉斯合唱團（Bee Gees）的巴瑞吉布（BarryGibb）身兼創作歌手和製作人等職，過去已獲頒大英帝國司令勳章（CBE），因對樂壇和慈善的貢獻，今年獲封騎士爵位。

其他較不為人所知的受勳者，包括101歲的柯恩（Mordaunt Cohen）中校，他因戮力於二戰教育而獲殊榮；最年輕上榜者是18歲的露西亞米（Lucia Mee），她在提升器官捐獻意識上不遺餘力。

授勳名單每半年公布一次，分別在6月女王的官方生日，以及年底迎接新年時分由內閣辦公室公布。今年新年授勳名單上有1123人，當中70%在他們的地方社群中有所貢獻。（譯者：中央社梁元齡）1061230

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