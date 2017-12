林哥史達封爵 英國女王新年授勳1123人

(中央社倫敦29日綜合外電報導)英國搖滾傳奇披頭四鼓手林哥史達,以及比吉斯合唱團三兄弟中唯一在世的巴瑞吉布,今天都在英國女王的新年授勳名單中獲封騎士爵位。包括兩人在內,今年上榜者共計1123人。

法新社報導,與這兩名樂壇傳奇人物同列知名榜上的,還有金球獎得主休羅利(Hugh Laurie)、知名芭蕾舞者巴索(Darcey Bussell)和嘻哈歌手威力(Wiley)。

路透社報導,77歲的林哥史達(Ringo Starr)本名李察.史塔基(Richard Starkey),他在1962年加入披頭四(Beatles),取代皮特貝斯特(Pete Best)成為鼓手。林哥偶爾也擔任主唱,在知名歌曲「黃色潛水艇」(Yellow Submarine)和「朋友的一點幫助」(With a Little Help from my Friends)中格外為人所知。