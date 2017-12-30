林哥史達封爵 英國女王新年授勳1123人

（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國搖滾傳奇披頭四鼓手林哥史達，以及比吉斯合唱團三兄弟中唯一在世的巴瑞吉布，今天都在英國女王的新年授勳名單中獲封騎士爵位。包括兩人在內，今年上榜者共計1123人。

法新社報導，與這兩名樂壇傳奇人物同列知名榜上的，還有金球獎得主休羅利（Hugh Laurie）、知名芭蕾舞者巴索（Darcey Bussell）和嘻哈歌手威力（Wiley）。

路透社報導，77歲的林哥史達（Ringo Starr）本名李察．史塔基（Richard Starkey），他在1962年加入披頭四（Beatles），取代皮特貝斯特（Pete Best）成為鼓手。林哥偶爾也擔任主唱，在知名歌曲「黃色潛水艇」（Yellow Submarine）和「朋友的一點幫助」（With a Little Help from my Friends）中格外為人所知。