元旦假期第一天　蘇花公路回堵造成蘇澳市區壅塞

台九線114.3公里蘇花公路九公里路段因落石坍方，目前為單線雙向通車，元旦連續假日第一天上午往南車輛暴增，已出現回堵情形，並造成蘇澳市區道路車流速度緩慢，壅塞情形預計下午3時以後才會疏緩。蘇澳警分局已加派警力在蘇澳交流道、蘇花公路入口、蘇東中北路口、中山中正路口、南澳平交道、東澳加油站等各重要路口加強疏導交通。並已聯絡砂石車與貨運公會請大型車輛避開尖峰時段進入蘇花公路。
台九線114.3公里蘇花公路九公里路段日前發生坍方，28日起採單線雙向固定時間開放通行，今（30）日上午8時50分因持續落石，短暫雙向封閉至9時10分，由於今天是元旦連續假期第一天，往南車輛暴增，已出現回堵情形。蘇澳市區道路也受影響，預計下午3時以後才會疏緩。
蘇澳分局呼籲民眾，由於蘇花公路車輛激增，為方便用路人規劃行程，請盡量避開交通尖峰時段進入蘇花公路，以免造成雍塞，另遇到塞車仍應遵守道路交通規則，相互禮讓保持耐心，若發生交通事故，則會耗費更多時間，得不償失，如有發現交通事故、拋錨車輛請撥打110專線，上路前亦應做好車輛檢查保持油水正常，確保行車安全。
▲由蘇澳市區往蘇花公路的車流量大，蘇澳警分局出動員警疏導交通。（圖／記者李清貴翻攝 , 2017.12.30）