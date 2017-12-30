加國卑詩省最扯911求救電話 指甲上錯色

（中央社記者胡玉立多倫多29日專電）加拿大卑詩省緊急電話求救中心E-Comm，昨天公布本年度民眾濫打911求救電話前10名。榮登「最扯911電話報警榜首」的是：「美甲店塗錯指甲顏色」。

今年上榜前10名濫打911電話內容，五花八門。濫打第一名，是一位美甲店顧客不滿店家把她的指甲上錯顏色、不願付款，逕自打911抱怨。E-Comm接線中心表示，更荒唐的是，因為指甲油上錯顏色而打911電話抱怨的人，還不只一位。

第2至第10名濫打911電話的荒唐內容包括：車子在加油站突然不動、抱怨餐廳食物太難吃但店家不願退款、房東抱怨租客搬走時沒有歸還鑰匙、向911報警說有人占了他家停車位、發現海灘邊的公共廁所上了鎖打911來質問、抱怨加油站不接受使用硬幣付款、打911詢問浣熊算不算危險動物、詢問清晨6時洗衣服算不算違法、在夏令時間結束時打來問現在幾時？