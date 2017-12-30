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中央社

加國卑詩省最扯911求救電話 指甲上錯色

中央社2017/12/30 11:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者胡玉立多倫多29日專電）加拿大卑詩省緊急電話求救中心E-Comm，昨天公布本年度民眾濫打911求救電話前10名。榮登「最扯911電話報警榜首」的是：「美甲店塗錯指甲顏色」。

今年上榜前10名濫打911電話內容，五花八門。濫打第一名，是一位美甲店顧客不滿店家把她的指甲上錯顏色、不願付款，逕自打911抱怨。E-Comm接線中心表示，更荒唐的是，因為指甲油上錯顏色而打911電話抱怨的人，還不只一位。

第2至第10名濫打911電話的荒唐內容包括：車子在加油站突然不動、抱怨餐廳食物太難吃但店家不願退款、房東抱怨租客搬走時沒有歸還鑰匙、向911報警說有人占了他家停車位、發現海灘邊的公共廁所上了鎖打911來質問、抱怨加油站不接受使用硬幣付款、打911詢問浣熊算不算危險動物、詢問清晨6時洗衣服算不算違法、在夏令時間結束時打來問現在幾時？

E-Comm緊急求救電話接線中心主任羅伯森（JodyRobertson）向媒體表示，以上這些電話內容，全都不符合報警條件。她呼籲社會大眾必須明白，當某人濫打求救電話時，可能有另一個生命財產危在旦夕的人想報警求救，卻打不進來，「那是我們最不希望發生的事」。

E-Comm是加拿大卑詩省規模最大的911緊急求救電話接線中心，每年接到的緊急求救電話多達136萬通。儘管在北美，大家都知道911電話只能在危及生命或財產之際打去求助，卻仍有人為了小事打911。因此，E-Comm每年都會公布內容最扯的濫打911電話前10名，告誡社會大眾切勿濫用寶貴的911求救電話資源。1061230

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