T妹日前在臉書表示「有人問我認不認識某位群趴的攝影師？首先不會拍照的攝影師我不會認識，或薪資價碼給太低的我也不認識⋯ 他就是以上」接著說「攝影圈很大，人人拿單眼⋯而且還有很多是Happy Ending，拍完直接啪啪啪⋯這有什麼大驚小怪，很多還是團拍，這些都是女生自願，所以我是給予尊重⋯」一語揭發外拍界不為人知的黑暗面。

近日有網友在「Dcard」爆料，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義舉辦「6女7男群交趴」，還疑似有收費行為，事後部分照片流出，且照片中女主角遭踢爆大多已有男朋友，風波越演越烈，E奶網紅「T妹」也在臉書爆料外拍圈的黑暗面，直言「拍完直接啪啪啪⋯ 這有什麼大驚小怪？」

T妹建議女生把外拍價碼提高，確保自身安全，解釋道「沒有人要性侵一個人，還要花上萬拍攝，花得起的人代表都可以帶高等級酒店妹出場，何必去性侵判7年有期徒刑，對有錢人來說只要錢能解決的事都不是問題，真的喜歡一個女模談價碼或包養就好」。

此外她也呼籲女性，外拍時若是給人拍到第三點、情趣內衣等都要小心謹慎，不過她也說：「但許多都是女生自願的，我們不能譴責她不對，有人甚至免費被⋯就代表沒價值！所以你覺得賣淫可恥嗎？有個數字反而更高尚，知道被X是有價值，不是被男生爽免費。」

文章掀起一陣熱議，對此網友們紛紛回應「一個願打、一個願挨吧」、「突破盲點」、「中肯推」、「都是成年人也都自願的，沒什麼好說的」、「講得有道理」。



▲有攝影師疑似藉著攝影名義舉辦群交派對，事件引發網友熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）



▲外拍完都會啪啪啪？T妹驚爆「有什麼大驚小怪」。（圖／翻攝自Tiffany Chen臉書）