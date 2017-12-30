全球難民人數眾多 土耳其成主要收容國

（中央社記者黃兆平紐約29日專電）2017年即將結束，中東衝突及緬甸洛興雅等危機讓難民數激增。聯合國統計，截止2016年底，全球因衝突迫害造成的難民數達2250萬人，土耳其則是全球難民收容最大國。
最新數據顯示，全球流離失所人數處於歷史新高水平，2016年底止，共有6560萬人因衝突及迫害造成無家可歸或流離失所。其中，難民人數近2250萬人，逾半未滿18歲，另有1000萬無國籍人士。
這些流離失所者中，若以地區而言，非洲占30%最高，再來是中東及北非的26%，歐洲17%，美洲16%，亞太地區也有11%。危機衝突進入第7年的敘利亞，已有近千萬人流離失所，也是全世界最大難民來源地，仍深處嚴重危機。
聯合國難民署（UNHCR）指出，平均每分鐘有20人因衝突或迫害被迫流離失所，除了政治軍事因素外，洪水、地震、颶風等天然災害也會造成人民被迫遷徙，逃離家園，包括境內及境外。
聯合國難民署說，氣候變遷的影響雖較慢，但最終也將演變成跨國界的問題。衝突、天然災害及氣候變化已對國際人道主義帶來嚴重挑戰。
數據顯示，全球難民55%來自敘利亞、阿富汗及南蘇丹等3大國，其中，敘利亞最多，高達550萬人，阿富汗有250萬人，南蘇丹140萬人。
另外，土耳其收容已登記的敘利亞難民數逾290萬人，是全球最大難民收容國，再來是巴基斯坦收容140萬人，黎巴嫩100萬人，伊朗近98萬人，烏干達約94萬人，衣索比亞近80萬人，約旦有66萬人，在伊拉克的敘利亞難民也有逾24萬人。1061230