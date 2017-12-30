導演唐振瑜熱拍金門 笑稱前世是金門人

尤其，「落番」娓娓道來金門鄉親早年飄洋過海到東南亞討生活的艱辛，賺人熱淚，也讓他抱回金鐘獎紀錄片最佳導演獎。

鹿港土生土長的唐振瑜，電影科班出身，曾待過中影、第一等電影公司，跟隨李行和丁善璽等知名導演。民國80年代，唐振瑜自組多媒體公司，拍攝多部劇情紀錄片或文史紀錄片，包括「落番」、「戰酒」和「金門西園鹽場」等，都是金門在地的故事。

（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）導演唐振瑜拍攝多部以金門為題材的影視作品，與當地各界人士關係良好；不知情的人還以為他是金門人。他說，「不知道為什麼這麼喜歡金門？還有人說我前世是金門人呢」。

朋友們因而以為唐振瑜是金門人，他直言「也不知道為什麼這麼喜歡金門，對金門就是有一分難以言喻的特殊情感」；他笑說，「還有人說我前世是金門人呢」。

原來，唐振瑜民國70年在金門服役，埋下愛金門的種子。他回憶，當年在北山播音站擔任通訊兵時參加部隊各項考試無往不利，保防教育測試還拿到師部第二名。由於表現傑出，獲得到陳景蘭洋樓「國軍官兵休假中心」度假的權利。

他說，在那個年代，民眾往來村落之間都很困難，但他卻有幸搭乘軍用遊覽車到休假中心，看到沿途美景，不禁讚嘆「金門怎麼這麼漂亮」！

軍旅生涯如魚得水，讓唐振瑜對金門留有特殊情感。退伍2、3年後，他重返金門，在「八二三砲戰」一片中擔任副導，之後又參與「六壯士之古寧頭戰役」等多部與金門相關的影視作品。

「星月無盡」是他在96年以金門為背景的電影，一償他拍攝金門劇情片的宿願；但求好心切的他，2年後再次率隊回到金門補拍畫面，讓影片更臻完美。

今年，唐振瑜更舊地重返，協助國寶級導演林福地拍攝「四月望雨」的「月夜愁」單元。殺青後的一場慶功宴中，金門特產業者幾乎全數到場，而且多數是女性負責人，除了讓人看到他與在地鄉親的深厚情誼，也可見他頗有女人緣。

除了拍攝電視劇和電影，許多人不知道唐振瑜年輕時做過麵包學徒，曾在三重當時最大的菠蘿麵包店擔任領班。他說，幾年前因緣際會認識了喜歡吃甜點的朋友，由於自己也愛吃，又覺得甜點很漂亮，進而投資友人位於新竹的烘焙店。

不過，投資烘焙店只是玩票性質，唐振瑜說，事業重心還是在影視；由於對文史有興趣，他透露現正籌備拍攝一部戰爭微電影，需要軍方支援；如果一切順利，可望明年3、4月再回到他最愛的金門，再續前緣。1061230