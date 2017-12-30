跨年後 美軍首次接受跨性別者入伍申請

司法部官員匿名表示，聯邦政府將不再上訴。官員表示：「國防部已經宣布，未來幾週將會發布一篇相關議題的獨立研究報告。在此之前政府不會臨時上訴，政府已經決定等候國防部報告，同時並將持續捍衛總統在地方法院的合法權力。」

路透社報導，針對下級法院要求美軍自2018年元旦起接受跨性別者從軍，聯邦政府訴諸法律要求擱置這項命令，上週在華盛頓州、維吉尼亞州的2處聯邦上訴法庭都遭駁回。

（中央社紐約29日綜合外電報導）聯邦政府決定不上訴後，美國五角大廈今天表示，根據聯邦法院命令，跨性別人士將從2018年1月1日起首次獲准申請加入美軍。

五角大廈在9月時曾經表示，已經邀集高級官員組成專門小組，研擬如何執行川普命令，禁止跨性別者從軍。國防部必須在明年2月21日前向川普交出計畫。

目前現役與有意從軍跨性別人士的律師表示，原本預期聯邦政府會向多數保守的最高法院提出上訴，但也希望這種狀況不會發生。

五角大廈發言人巴伯（Heather Babb）在聲明中表示：「根據法院命令，國防部準備從1月1日開始接受跨性別人士申請。申請人須符合入伍標準。」

川普在7月迎合極度保守派的支持者，宣布將禁止跨性別者從軍，反轉前總統歐巴馬的政策。川普當時在推特上說，美軍「不能被跨性別者在軍中可能用到的可觀醫療費用和混亂拖累」。（譯者：中央社林宏翰）1061230