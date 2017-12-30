龍發堂群聚感染 高市將速移出高風險者

對於確診傳染病個案及易受感染族群等，衛生局已依傳染病防治法安排就醫，目前安置在高雄市的各大醫院有113人。

龍發堂爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染疫情，衛生局持續對堂內接觸者進行疫情篩檢，衛生局今天發布新聞稿指出，確定感染人數分別是32例及6例；至於阿米巴痢疾篩檢陽性者計73例、疑似結核病患者計29例。

（中央社記者王淑芬高雄30日電）高雄龍發堂已有確診32名阿米巴痢疾及6名結核病患者，另113人安置大醫院就診。高市衛生局疾病管制處長潘炤潁今天表示，估計龍發堂還有百餘名結核病等高風險者將儘快移出安置。

衛生局指出，經多次邀專家學者與疾管署共同研判，對初步判定29人為高度疑似或極需醫療介入者都移出做醫療安置。在結核病的防治工作方面，衛生局表示，龍發堂環境衛生不良、管理制度不佳、人口過度密集等不利防疫，致疫病管控困難重重。

潘炤潁告訴中央社記者，衛福部已進行全台病床數清查，同時尋求各縣市政府也協助安置，儘快將高風險的患者移出，讓患者得到好的醫療和照顧。

衛生局規劃明年起將對龍發堂全堂住民進行潛伏結核感染檢驗，檢驗血液中丙型干擾素(IGRA)濃度，預估龍發堂的潛伏結核感染陽性率會有40%。以住民503人估算陽性人數約200人，扣除已安置或就醫人數，大約還有百餘人要移出安置並規則服藥，估計所需防疫成本要新台幣2000萬元。

關於移出患者及安置高風險者，龍發堂秘書李芳玲表示，配合專業醫療也尊重公部門處理方式，不過堂方和家屬希望公部門能對治癒者的安置有所交代。1061230