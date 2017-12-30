展望中國2018 政府換屆人事受矚目

中共19屆二中全會討論的修憲內容，將在2018年3月的中國大陸全國「兩會」（中國全國人民代表大會、中國人民政治協商會議全國委員會會議）上表決。

中共中央日前決定，2018年1月在北京召開中共第19屆中央委員會第2次全體會議（19屆二中全會），主要討論研究修改憲法部分內容的建議。這將是2004年以來中共再次討論修憲。外界預期，「習近平新時代中國特色社會主義思想」和監察委員會制度將入憲。

（中央社記者尹俊傑北京30日電）中共19大召開後，新一屆領導班子確定。明年3月「兩會」期間，中國大陸政府、人大和政協依例換屆，習近平將展開中國國家主席第2任期，涉台系統等人事安排備受矚目。

如無意外，習近平將在「兩會」期間連任中國國家主席，展開第2個5年任期。按慣例，包括中國國務院、全國人大在內的國家機構和全國政協，也都將進行領導階層換屆。

隨著全國人大會議完成修憲並通過「監察法」，中國國家監察委員會將正式設立，成為最高級別的中國大陸國家監察機關，與中國國務院和中央軍事委員會同級。

在涉台系統方面，一般預料，現任中國國務院台灣事務辦公室副主任的劉結一將在「兩會」前後接替張志軍，成為新任國台辦主任。68歲的陳德銘預料將卸任中國大陸海峽兩岸關係協會會長。隨著相關人選到位，新一屆中共中央對台工作領導小組將成形。

在外交領域，中國外交部長王毅日前預告，中國大陸2018年將有4場「主場外交」活動。

除每年固定舉辦的博鰲亞洲論壇，中國大陸2018年還將以東道主身分舉辦上海合作組織峰會、中非合作論壇。此外，隨「一帶一路」倡議誕生的首屆中國國際進口博覽會，預定2018年11月在上海舉行。

此外，2018年也是中國大陸改革開放40週年。

習近平今年9月預告，2018年將「隆重紀念」改革開放40週年。1978年召開的中共11屆三中全會象徵改革開放啟動，時隔40年、預定2018年下半年舉行的中共19屆三中全會，預料將以深化改革為關鍵詞。1061230