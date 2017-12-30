伊朗舉國爆抗議潮 警逮示威者遭美譴責

伊朗新聞社和社群媒體報導說，抗議物價演變成2009年舉國出現挺改革的動盪以來最大一波的示威潮。

這波動盪不但反映人民憂心伊朗涉入敘利亞和伊拉克等區域衝突耗資甚鉅，而且對物價上漲和政府腐敗醜聞的不滿升高。

路透社報導，半官方的法斯通訊社（Fars）報導，警方在西部城市克爾曼沙（Kermanshah）驅散反政府示威群眾。東北部地區昨天出現集會抗議，示威潮今天延燒到首都德黑蘭和其他幾個城市。

（中央社杜拜29日綜合外電報導）伊朗反物價、反政府示威從東北燒到西邊，舉國各地今天都有抗議群眾高呼反政府口號。警方這兩天逮捕數十人，引發美國譴責。

官員表示，幾名抗議群眾在德黑蘭被捕。社群媒體上發布的影像顯示，德黑蘭等多座城市都有大批警力鎮守。

伊朗第2大城麥什赫德（Mashhad）昨天有數百人上街抗議高昂物價、高喊反政府口號，法新社報導說有52人被捕。

華府今天批評逮捕行動。美國國務院在聲明中說：「美國強烈譴責逮捕和平示威者，我們呼籲各國公開支持伊朗人民，以及他們對基本權利和終結腐敗情事的訴求。」

法斯通訊社將這場抗爭形容為「反革命的呼聲」，隨後約300名示威者在克爾曼沙聚集。他們高喊：「政治犯應獲釋」、「不自由毋寧死」，還摧毀部分公共財產。法斯通訊社並未指名任何反對派團體。

克爾曼沙所在的省分是11月強震重災區，這場地震造成600多人喪生。（譯者：中央社梁元齡）1061230