誤闖教室水獺動物園手術 康復後金門野放

台北市立動物園透過輸液、施打抗生素、清創等處理，同時犬瘟熱及狂犬病病毒篩檢為陰性；水獺情況穩定，並在晚間開始進食。鐘立偉表示，水獺將在動物園後續觀察，康復後帶回金門野放。

鐘立偉受訪表示，台北市立動物園昨天收到水獺後立即進行診療；經檢傷結果，這隻年齡在4歲以上的成年雄性水獺，體重4.4公斤偏瘦，身上有多處傷口，嚴重脫水及感染，頭部傷口蜂窩性組織炎，深入皮下大面積化膿。

（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）誤闖金門縣柏村國小教室的歐亞水獺，送台北市立動物園經手術治療後，已在昨晚進食。金門縣政府建設處農林科長鐘立偉今天表示，將在水獺恢復健康後送回金門野放。

金門目前約有200隻水獺。鐘立偉表示，這隻誤闖教室水獺的傷口疑遭流浪犬所咬，這是金門水獺及其他野生動物共同問題，也提醒民眾勿隨意餵食流浪犬。

柏村國小昨天上午通報農林科，有水獺跑到自然教室並躲藏在儲櫃中，經縣府、金門國家公園管理處及金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫順利捕捉。

由於水獺頭部受傷嚴重，經評估立刻送台北市立動物園進行後續診療。水獺在農委會林務局人員協助下，昨天中午搭乘華信航空班機抵台；2時送進動物園手術、4時完成手術，在晚間開始進食。

縣府農林科表示，水獺是保育類的貂科野生動物，帶有攻擊性，在圍捕過程中，水獺有衝撞及追咬動作，民眾若遇到類似狀況，切勿隨意靠近捕捉。鐘立偉說，柏村國小為避免發生意外，先行將師生帶離教室，並未造成學童或水獺傷害，處理方式值得肯定。1061230