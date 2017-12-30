〈2017大事回顧〉宏達電331.54億出售手機研

宏達電 (2498-TW) 在 2017 年 9 月 21 日宣布與 Google 簽署協議，由 Google 延攬原參與打造 Google Pixel 手機的 HTC 成員加入，另外，宏達電也將其智慧財產權非專屬授權予 Google 使用，交易案引發高度關注。

董事長王雪紅當時強調，宏達電仍將持續發展自有品牌智慧型手機，未來還會跟 Google 有更深度的策略合作；投審會也通過 Google 以 331.54 億元購買宏達電部分智慧手機研發團隊及特定的相關資產。

宏達電指出，HTC 與 Google 雙方建立長達 10 年在智慧型手機的策略夥伴關係，奠定這項協議的基礎，這項協議將使 HTC 聚焦在自有品牌智慧型手機業務，持續執行精簡產品組合策略、提升營運效率和財務彈性；宏達電部分手機團隊約 2000 人則轉至 Google 任職。