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NBA／疑似踩線？　字母哥關鍵時刻爆扣絕殺雷霆

記者黃建霖／綜合報導2017/12/30 12:06
▲Giannis Antetokounmpo(右)爆扣絕殺雷霆。（圖／美聯社／達志影像）
▲Giannis Antetokounmpo(右)爆扣絕殺雷霆。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃30日的比賽，雷霆主場面對公鹿的挑戰，雙方鏖戰到第4節，雷霆靠著Russell Westbrook的三分球一度扳平比分，不過「字母哥」Giannis Antetokounmpo隨後切入爆扣絕殺對手，幫助公鹿以97:95獲勝。但是Antetokounmpo那一球疑似有踩到底線，也讓比賽的公正性再次受到質疑。

雷霆在第4節時9分多鐘時還落後給公鹿多達14分，但在「忍者龜」Russell Westbrook的努力下，他們逐步追回失分。雖然在比賽剩下19秒時，Eric Bledsoe的得分，讓雷霆落後達5分，但Westbrook連切帶投的連拿5分，幫助球隊追成95:95平手。

此時比賽時間只剩下4秒，暫停回來之後，Antetokounmpo晃過Andre Roberson切入上籃，在時間到點之前絕殺對手，也為球隊驚醒的拿下勝利。

不過賽後不少人質疑，Antetokounmpo這一球似乎已經踩到了底線了，應該要判進球不算，不過裁判事後並沒有改判。

事實上在昨天的比賽中，也曾經出現過判決上的爭議，在火箭對塞爾提克的比賽，火箭球星James Harden在最後時刻連被吹了兩個進攻犯規，也讓火箭慘遭對手逆轉。而今天球探報告出爐，裡面指出塞爾提克球員有多球走步。而這樣的情況持續發生，也讓聯盟判決的正確性遭到質疑。

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