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嘉義高鐵免費停車30分鐘　將嚴格執行上、下車分流

記者陳鐘聲／嘉義報導2017/12/30 12:19
▲嘉義警局派員警到場，嚴格執行高鐵站上、下車分流。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2017.12.30）
▲嘉義警局派員警到場，嚴格執行高鐵站上、下車分流。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2017.12.30）

嘉義高鐵車站每逢假日交通流量都很大，往往造成交通阻塞混亂情形，為改善交通狀況，且因應2018台灣燈會，參考台南站的上、下車分流做法，經公告宣導1周後，自即日起配合嘉義縣警察局員警到場維護，嚴格實施上、下車分流措施，停車場也配合30分鐘內免費。

為改善高鐵嘉義站周邊交通狀況，自今（30）日起實施交通接、送分流措施。站前高鐵西路右側近1、4號門前車道（高鐵站與軌道間的道路）為專門下客車道，只准旅客下車，車輛必須立即駛離，接載旅客區則必須到保鐵五路（高鐵站西側，靠縣府側）。

嘉義高鐵表示，民眾到高鐵站習慣停泊在高鐵西路右側近1、4號門前車道，為讓高鐵站週邊的交通更加順暢，自即日起，改採取上、下車分流措施；也就是1、4號門為下客車道，只准旅客下車後，立即駛離；出站的人流則從2、3號門出站，旅客可選擇從2號門前往搭乘高鐵接駁巴士，或從3號門出站搭乘高鐵特約計程車，也可從2、3號門出站至保鐵五路搭乘親友車輛。

嘉義高鐵指出，上、下車分流在台南站已經實施7個多月，多數民眾認為站前交通變好了，而且臨停車輛也可到擁有685格自小客停車位的高鐵停車場，未來將提供30分鐘內免費停車優惠，嘉義縣警局將配合執法，請旅客遵守相關規定，共同維護站區交通秩序。

關鍵字嘉義高鐵上、下車分流免費停車嘉義縣警察局
元旦返鄉　台南市路邊停車不收費

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