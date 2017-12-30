嘉義高鐵免費停車30分鐘　將嚴格執行上、下車分流

嘉義高鐵車站每逢假日交通流量都很大，往往造成交通阻塞混亂情形，為改善交通狀況，且因應2018台灣燈會，參考台南站的上、下車分流做法，經公告宣導1周後，自即日起配合嘉義縣警察局員警到場維護，嚴格實施上、下車分流措施，停車場也配合30分鐘內免費。

為改善高鐵嘉義站周邊交通狀況，自今（30）日起實施交通接、送分流措施。站前高鐵西路右側近1、4號門前車道（高鐵站與軌道間的道路）為專門下客車道，只准旅客下車，車輛必須立即駛離，接載旅客區則必須到保鐵五路（高鐵站西側，靠縣府側）。

嘉義高鐵表示，民眾到高鐵站習慣停泊在高鐵西路右側近1、4號門前車道，為讓高鐵站週邊的交通更加順暢，自即日起，改採取上、下車分流措施；也就是1、4號門為下客車道，只准旅客下車後，立即駛離；出站的人流則從2、3號門出站，旅客可選擇從2號門前往搭乘高鐵接駁巴士，或從3號門出站搭乘高鐵特約計程車，也可從2、3號門出站至保鐵五路搭乘親友車輛。