來台旅客越菲泰增加最多 國人最愛去日本

（中央社記者劉麗榮台北30日電）內政部最新統計，106年1到11月入出境人數4817萬人次，較105年同期增加4.1%。來台旅客以越南、菲律賓及泰國增幅最顯著；國人出國首站抵達地以日本占29.63%居首。

內政部今天公布最新統計，資料顯示，106年1到11月台灣入出境人數計4817萬2423人次，經由桃園機場入出境者3629萬9154人次占75.35%最多，高雄機場475萬5891人次占9.87%次之，松山機場287萬1598人次占5.96%居第三。

統計顯示，小三通入出境人數計162萬4298人次，較去年同期減少1.98%，往來以澎湖人數減少95.63%最為明顯，主因觀光郵輪航線減少所致。