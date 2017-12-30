勞工遊行是假的？民進黨稱6成民意支持勞基法修法

勞工團體上周六發起「1223反勞基法修惡」大遊行，逾萬人上街反對勞基法修法。然而民進黨今（30）日罕見在周末召開記者會，表示近六成民眾贊成勞基法修法。

民進黨發言人林琮盛表示，根據民調結果顯示，一例一休實施將近一年，總共有59.7％的民眾贊成修法，不贊成者有17.9％，其中，贊成修法者，不分藍綠黨派，平均約有六成民眾支持修法，顯示勞基法修法仍是社會大眾的主流意見。

其中，高達53.5％受訪者認為，此次修法是因應各行業的多元勞動狀況，制定社會多數行業可以順利運作的制度。雖也有30.9％受訪者認為，可能有犧牲勞工權益來討好企業。但這與12月上旬的統計結果比較起來，整體而言，民眾認為修法動機是正面的比例有微幅上升。