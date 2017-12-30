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政治

勞工遊行是假的？民進黨稱6成民意支持勞基法修法

記者呂烱昌／台北報導2017/12/30 12:40
▲反對勞基法修惡大遊行估計有約一萬多人到場參加。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）
▲反對勞基法修惡大遊行估計有約一萬多人到場參加。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.23）

勞工團體上周六發起「1223反勞基法修惡」大遊行，逾萬人上街反對勞基法修法。然而民進黨今（30）日罕見在周末召開記者會，表示近六成民眾贊成勞基法修法。

民進黨發言人林琮盛表示，根據民調結果顯示，一例一休實施將近一年，總共有59.7％的民眾贊成修法，不贊成者有17.9％，其中，贊成修法者，不分藍綠黨派，平均約有六成民眾支持修法，顯示勞基法修法仍是社會大眾的主流意見。

其中，高達53.5％受訪者認為，此次修法是因應各行業的多元勞動狀況，制定社會多數行業可以順利運作的制度。雖也有30.9％受訪者認為，可能有犧牲勞工權益來討好企業。但這與12月上旬的統計結果比較起來，整體而言，民眾認為修法動機是正面的比例有微幅上升。

民進黨表示，40至49歲、50至59歲的受訪民眾，支持修法的比例分別為67％、70％，是贊成修法比例最高的年齡層。 此份民調於12月25至26日執行，共完成834份，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.4%。

針對為何要選在周末罕見地公布民調，林琮盛表示，近日勞動基準法修法議題比較受到各界關注，因此有必要公布實際民意調查狀況。


▲反對勞基法修惡大遊行，群眾製作「功德院」模型來嘲諷行政院長賴清德。（資料圖／記者葉政勳攝）

     

 

關鍵字民進黨民調勞基法
多圖／國會十大新聞　衝突幹話多

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