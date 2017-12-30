冬天進補勿過度 適合體質巧應用

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）天冷許多人會進補暖身，羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等都是常見的選擇。門諾醫院家醫科醫師沈世珍提醒，並非每人都適合吃補，進補前應先瞭解自己的體質及健康狀況。
沈世珍舉例說，日前求診的王姓上班族，因嚴重便祕及皮膚乾癢影響日常作息。原來他下班後喜歡邀約同事大啖火鍋，一週內連吃三天薑母鴨及麻辣鍋而引發身體不適。
沈世珍指出，進補大多加入酒來促進血液循環，達到祛寒效果，但也會使血壓升高、造成高血壓及痛風惡化；易起酒疹或過敏民眾也要斟酌，以免症狀加重。
他說，若無節制的進補，不但易造成熱量破表、體重上升，血脂肪、膽固醇也可能悄悄爬上身。健康的身體更重要的是維持運動習慣，增加免疫力，裡外兼顧效果才會加倍。
門諾醫院營養師陳淑珠表示，冬天進補應依據個人的身體狀況選擇食材，尤其患有心臟病、高血壓、慢性心血管疾病的患者應注意電解質的平衡，太鹹或太辣都可能引發慢性疾病發作。
腎臟病患者應嚴格控制攝取蛋白質，水份與鈉更要限制，最好不要喝湯；有高血脂或是痛風的患者，應避免油脂高的肉類或雞皮；腸胃功能較差者，盡量避免吃麻辣鍋、薑母鴨等較燥熱補品，以免易引發拉肚子、便祕等症狀。
陳淑珠建議民眾，吃鍋盡量挑選蔬菜、番茄或是昆布為湯底，選擇海鮮或雞肉為主食，搭配高麗菜、白蘿蔔或是菇類增加膳食纖維的攝取量。
另外，鍋物裡最常見的丸子、豆皮及餃類等加工食品，少吃為妙；沾醬最好少用沙茶醬、花生粉或辣油等易引發過敏。陳淑珠強調，不論是外食或是自己在家煮，應堅持低油、少鹽、高纖的原則，才不會造成身體上的負擔。1061230