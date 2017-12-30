冬天進補勿過度 適合體質巧應用

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）天冷許多人會進補暖身，羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等都是常見的選擇。門諾醫院家醫科醫師沈世珍提醒，並非每人都適合吃補，進補前應先瞭解自己的體質及健康狀況。

沈世珍舉例說，日前求診的王姓上班族，因嚴重便祕及皮膚乾癢影響日常作息。原來他下班後喜歡邀約同事大啖火鍋，一週內連吃三天薑母鴨及麻辣鍋而引發身體不適。

沈世珍指出，進補大多加入酒來促進血液循環，達到祛寒效果，但也會使血壓升高、造成高血壓及痛風惡化；易起酒疹或過敏民眾也要斟酌，以免症狀加重。