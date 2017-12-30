基本工資調漲 107年多項新制攸關荷包

（中央社台北30日電）107年元旦起有多項新制，基本工資調整為月薪新台幣2萬2000元、時薪140元，預估205萬受惠；此外，飲料店及麵包店等7大類商家不得免費提供購物塑膠袋；對向駕駛也要避讓救護消防車，否則被吊照。

基本工資調整之際，勞保投保薪資分級表第一級的月投保薪資改為2萬2000元，影響302萬勞工，每人平均每月勞保支出將多2到21元。勞工退休金月提繳工資分級表，第18級月提繳工資為2萬2000元，受益勞工約有128萬餘人。

健保費第一級投保金額連動調整為2萬2000元，影響300萬人，每人每月保費增加2至14元。健保第2類被保險人（職業工會）、第3類被保險人（農、漁民）最低投保金額，都調整為2萬4000元，共影響506萬人，每人每月健保費各增加33元、17元。