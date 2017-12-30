大學甄試撞期 招聯會：盡量降低影響

為維護高中學習完整，今年大學甄試時程往後挪，但受限於後續的升學管道，原本甄試二階段時間從5週縮短為3週，導致許多校系撞期。國教行動聯盟29日發出新聞稿指出，預估明年將有456個校系在4月14日同一天進行甄試，其中台灣大學就有25個，造成學生、家長的徬徨焦慮。

（中央社記者陳至中台北30日電）107學年度大學甄試第二階段撞期嚴重，國教行動聯盟呼籲全面盤點，必要時重新公告簡章。招聯會回應，撞期難以避免，每年都會有「黃金週」狀況，將開會協調，將影響降到最低。

招聯會今天解釋，甄選實施多年以來，「黃金週六」的撞期現象一直存在，不論是5週或3週，通常校系都喜歡選第二個週六。107學年度只限定4月14日一天甄選的校系數目，其實已比106學年度少了50個，很多校系是提供多天甄試，讓學生自行選擇。

招聯會表示，多元入學的價值包括選擇與權衡，各系通常會讓學生避開，安排上、下午場，甚至一日多場面試；採取筆試的系，則要多一番功夫設計等效的多份試卷。

招聯會指出，撞期、衝堂問題一直在處理、改善中，對於各界的意見都會虛心接受，且招聯會的運作屬合議制，會員學校的提案將開會討論。1061230