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修內頁圖樣 新版護照擬明年2月重新發行

中央社2017/12/30 12:27
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北30日電）第二代晶片護照誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，外交部領事事務局今天說，中央印製廠已根據桃園國際機場提供照片，重新設計完成圖樣，將重新印製，希望明年2月初重新發行。

領務局副局長蔡幼文告訴中央社記者，合作廠商中央印製廠已重新設計完成桃機圖案，領務局也向桃機確認授權沒問題並已確認圖樣定案，中央印製廠將盡快重新印製。

有關新版護照預計重新發行時間，她說，「我們希望2月上旬可以」。

第二代晶片護照誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，日前經網友發現後，領務局決定將第一批成本約新台幣8000萬元的新版護照20萬本全部回收，另由中央印製廠重新設計桃機圖樣並重印。

領務局說，事件發生後，已請桃機提供桃機航廈現貌照片，供中央印製廠設計人員參考，以確保正確性。

有關重新印製成本問題，領務局表示，按合約應由廠商負責，但後續法律問題，雙方還需進一步協商，目前當務之急是讓新版護照盡快重新發行。

另外，領務局也在網站上公告，繼續發行第一代晶片護照，第二代晶片護照發行日期將另行公告。

領務局表示，目前舊版晶片護照庫存量約20萬本，估計夠使用到明年2月農曆年前，民眾不會有領不到護照問題。

至於晶片護照圖樣發生失誤，領務局表示，中央印製廠負責圖稿設計人員參照以前自行拍攝的桃機航廈照片為底設計，但為豐富構圖，參考網路圖片，卻被標示錯誤圖片誤導，設計出與美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場極相似的手繪圖。

25日起，外交部發行第二代晶片護照，卻因圖樣失誤，新版護照被迫延後發行。

外交部表示，第二代晶片護照參採國際先進護照防偽技術，包括增加持照人第3影像、防偽膠膜採用「金屬化表面凸起」及全面更新護照內頁圖案等，納入各縣市特色景點地標及風土民情等主題。1061230

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