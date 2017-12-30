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民進黨民調 近6成贊成修勞基法

中央社2017/12/30 12:32
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北30日電）民主進步黨今天公布民意調查，59.7%受訪者贊成修勞動基準法，並有53.5%受訪者認為這次修法是因應各行業工作情況，制訂社會多數行業可順利運作的制度。

民進黨上午舉行民調公布記者會，民進黨發言人林琮盛表示，勞基法修正議題近日受社會大眾關注，有必要公布實際狀況。

民調問到一例一休實施近一年，社會上出現建議修法的聲音，贊不贊成修法？調查結果顯示，59.7%受訪者贊成，僅17.9%不贊成。

林琮盛說，這次調查與民進黨13日調查相較，贊成度上升1.9個百分點，不贊成度下降3.1個百分點，民眾支持修法態度未因反對修法大遊行而下降。

至於民眾對修法動機的看法，53.5%受訪者認為修法是因應各行業工作情況，制訂社會多數行業可順利運作的制度，30.9%則認為犧牲勞工權益，討好企業界。

林琮盛表示，與上次調查相較，認為是因應各行業制訂比例增加1.6個百分點，認為是犧牲勞工權益比例下降1.8個百分點。整體而言，民眾認為修法動機是正面比例小幅上升。

他說，根據交叉分析，40到49歲及50到59歲年齡層贊成修法比例分別為67%和70%，是贊成修法比例最高的年齡層。

這份民調是在25日到26日進行電話訪問調查，訪問對象20歲以上具有投票權公民，完成834份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點。年齡、性別、戶籍加權數是依內政部公布的今年1月人口統計資料。1061230

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