〈2017大事回顧〉永豐金三寶超貸弊案 金錢遊戲壓

此案影響所及不只永豐金，當時時任金管會主委李瑞倉，因為對永豐金董事會指派代理董事長邱正雄給予公開讚揚，也引發總統蔡英文蔡英文不滿，蔡英文認為，「金管會身為主管機關，這樣發言如果不是不當，就是角色自我認知混淆。」最後，李瑞倉因永豐金案而黯然下台，由顧立雄接任金管會主委。

2017 年，金融業最大事莫過於永豐金 (2890-TW) 接連爆發弊案，三寶建設超貸案遭內部員工「吹哨」爆料，震驚社會，何壽川不但遭拔除永豐金董座一職，並被檢調痛批犯後全無悔意，遭求刑 12 年，更以天價 4 億元交保。

喧騰一時的永豐金三寶弊案，是金管會金檢永豐金於 2016 年對三寶建設超貸案，經查結果確有缺失，事件在 2017 年 6 月爆發。此案主要是永豐金旗下租賃公司自 2009 年 10 月間起，開始超貸給三寶建設相關公司，其中三寶建設旗下 J&R 紙上公司無財報、無營運、無足額擔保，永豐金卻還逐年增貸。

且三寶案不只牽涉 J&R 紙上公司的超貸案，全案複雜程度之高，還包括 Giant Crystal 可轉債案與 Star City 案等子案。

全案的主軸在於，三寶建設旗下有一家海外紙上公司 Giant Crystal ，是與永豐金控集團有關聯的永豐餘和元太科技轉投資，Giant Crystal 發行可交換公司債，交換標的物是 Star City 公司，而何壽川夫人又曾任 Star City 董事。

何壽川家族種種行徑，在檢調查扣永豐金內部的電子郵件時一一露餡。檢調還原永豐金一名幹部電郵發現，授信人員曾向高層回報三寶集團貸款進度，提及「若將三寶集團子公司 Star City 股權架構完整揭露，核貸將窒礙難行」。沒想到，何壽川及三寶集團董事長李俊傑等人，疑為避免股權架構曝光，居然進行股權轉移登記，隱藏何壽川太太張杏如持有 Star City 股權。

層層疊疊的關係，讓檢調質疑永豐金先投資三寶建設，把資金部位先建立好，再要永豐金對三寶建設放款，全案關鍵在何壽川欲投資上海 1788 大樓炒地，形成「左手放貸、右手投資」的犯罪模式，也就是說，何壽川一手遮天，行徑大膽、毫無修飾地把永豐金當成「私人金庫」，何壽川高齡 72 歲面臨 12 年牢獄之災，還腎病變纏身以 4 億元天價交保候傳，金錢遊戲壓垮了他叱吒商場的人生，令人不勝噓唏。

三寶建設超貸案是遭內部員工「吹哨」爆料，震驚社會，也讓金管會開始重視吹哨人制度，金管會調查，認為包括永豐金副總經理張晉源、以及被解職的永豐金證券財務長王幗英，都應符合吹哨者定義，對於其解職部分，認為有違吹哨者保護制度，金管會也下令希望永豐金控妥適處理。

永豐金經歷三寶弊案後，積極強化公司治理，委託資誠企業管理顧問公司執行針對旗下六大公司、包括永豐金控、永豐銀行、永豐金證券、永豐金證券 (亞洲)、永豐金租賃及 Grand Capital 等的公司治理與稽核、法遵、及風險管理運作檢視，已經完成。

不僅如此，永豐金還強調，在明年第一季，將於董事會下設「誠信經營委員會」，並且將執行內外部舉報機制等，預計要將去年以來的風暴，在今年底前畫下句點，明年全新出發。