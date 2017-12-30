涉供油北韓港船曾往返台陸 後關追蹤器

（中央社首爾/北京/華盛頓29日綜合外電報導）南韓官員表示，台商租用的港籍船隻涉嫌與北韓移交油品，違反聯合國制裁。湯森路透追蹤到這艘船曾在台海兩岸從事補給作業，但在10月涉非法運油時將追蹤器關閉。

路透社報導，湯森路透Eikon（Thomson ReutersEikon）的船舶追蹤數據顯示，這艘船LighthouseWinmore自8月起主要在中國和台灣之間從事補給作業。

這艘船8月前在印度和阿拉伯聯合大公國間活動；據傳10月時將石油產品運給北韓船隻，當時LighthouseWinmore關閉了追蹤器。