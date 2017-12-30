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中央社

涉供油北韓港船曾往返台陸 後關追蹤器

中央社2017/12/30 12:36
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾/北京/華盛頓29日綜合外電報導）南韓官員表示，台商租用的港籍船隻涉嫌與北韓移交油品，違反聯合國制裁。湯森路透追蹤到這艘船曾在台海兩岸從事補給作業，但在10月涉非法運油時將追蹤器關閉。

路透社報導，湯森路透Eikon（Thomson ReutersEikon）的船舶追蹤數據顯示，這艘船LighthouseWinmore自8月起主要在中國和台灣之間從事補給作業。

這艘船8月前在印度和阿拉伯聯合大公國間活動；據傳10月時將石油產品運給北韓船隻，當時LighthouseWinmore關閉了追蹤器。

南韓官員說：「目前仍不清楚這艘船已運送多少石油到北韓、持續多久、發生過幾次，但這清楚顯示，北韓在鑽聯合國制裁的漏洞。」

法新社報導，南韓外交部官員表示，LighthouseWinmore由台灣公司Billions Bunker租用，從麗水港裝載600噸石油製品，於10月19日將部分貨物轉交北韓船隻。11月24日這艘船返回麗水港，南韓海關短暫扣留並檢查船隻。

這艘船當時聲稱是要開往台灣，但據官員說法，這艘船在公海將油品轉交北韓船隻Sam Jong 2和另3艘非北韓船隻。

美國已要求聯合國安理會將10艘船列入違反北韓制裁的黑名單，Lighthouse Winmore是其中之一。

台灣方面說，Billions Bunker集團並非登記在台灣、而是在馬紹爾群島（Marshall Islands），並表示將「持續完全遵守」聯合國對北韓的制裁。

法新社引述台灣的交通部說，他們正調查是否有任何台商介入，並補充，Lighthouse Winmore今年曾到台灣「補給」兩次。

「紐約時報」報導（New York Times），南韓官方表示，目前Lighthouse Winmore仍受南韓查扣，25名船員中有23名中國公民和2名緬甸男子，他們將在調查結束後獲允離開。（譯者：中央社梁元齡）1061230

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