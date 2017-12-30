影／成龍首度挑戰科幻片　登「雪梨歌劇院頂」差點死翹翹

由成龍、羅志祥、歐陽娜娜主演的電影《機器之血》，斥資約20億台幣製作，不僅遠赴澳洲取景拍攝重要的動作戲，為求帶給觀眾震撼逼真視覺效果，導演張立嘉透露：「拍攝現場全部使用真槍實彈，其中包括50多支真槍、F14戰鬥機、F16戰鬥機及上萬發的子彈和榴彈炮。」

該片也是成龍從影40年來首次挑戰科幻片，在堅持不吊鋼絲的情況下，他爬上澳洲著名地標雪梨歌劇院的風帆造型屋頂，在20樓層高的建築上，拍攝一場拳拳到肉、驚險萬分的打鬥戲，回想起那場戲，成龍開玩笑說：「我差點就在上面凍死、熱死或憋死了！」羅志祥也回應：「那真的是大哥拿命換來的一場戲，我們在看時都很緊張。」