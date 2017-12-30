影／成龍首度挑戰科幻片　登「雪梨歌劇院頂」差點死翹翹

由成龍、羅志祥、歐陽娜娜主演的電影《機器之血》，斥資約20億台幣製作，不僅遠赴澳洲取景拍攝重要的動作戲，為求帶給觀眾震撼逼真視覺效果，導演張立嘉透露：「拍攝現場全部使用真槍實彈，其中包括50多支真槍、F14戰鬥機、F16戰鬥機及上萬發的子彈和榴彈炮。」
該片也是成龍從影40年來首次挑戰科幻片，在堅持不吊鋼絲的情況下，他爬上澳洲著名地標雪梨歌劇院的風帆造型屋頂，在20樓層高的建築上，拍攝一場拳拳到肉、驚險萬分的打鬥戲，回想起那場戲，成龍開玩笑說：「我差點就在上面凍死、熱死或憋死了！」羅志祥也回應：「那真的是大哥拿命換來的一場戲，我們在看時都很緊張。」
▲▼成龍首度挑戰科幻片，並與歐陽娜娜（下圖左二）合作。（圖／威視，2017.12.30）
今年62歲的成龍曾經對外表示，自己的年紀已經不適合再逞強，硬拍各種高難度動作戲，一不小心恐怕就要坐在輪椅上過下半輩子，但從《機器之血》的預告中，依舊可以看見他手執繩索從高空飛躍歌劇院房頂的畫面，對於成為首位登上雪梨歌劇院頂樓拍攝的演員，成龍自豪說：「我當時一聽到雪梨歌劇院願意借場地，就覺得如果不去設計特别的動作戲實在太可惜，但每一次打鬥都會撞上鋼筋水泥，最大的挑戰是拍攝時間很長，早上爬上去風很大很冷，中午太陽出來整個溫度又變很高，我在上面也不敢喝水，因為上頂或走下來起碼要半小時，一喝水就容易想上廁所，怕影響拍攝進度。」
《機器之血》是以成龍飾演的特務林東，和歐陽娜娜飾演的神祕少女Nancy為中心，接獲任務的林東，多年來一直暗中保護Nancy，但平靜的生活卻被羅志祥飾演的電腦駭客，與一本科幻小說的出版給打亂，一場人類與生化人的鋼鐵之戰就此展開。