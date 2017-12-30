戒檳榔不戒菸 口腔癌復發機率高

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）吳姓男子10多年前罹患口腔癌，約有30%的舌頭被切掉，術後吳姓男子雖戒檳榔卻沒有戒菸，如今口腔癌再度復發，需切除約6公分大腫瘤，醫師指出，戒檳榔不戒菸仍易復發。
衛生福利部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方今天指出，48歲的吳姓男子13年前罹患口腔癌時，他幫吳姓男子動手術，當時切掉約30%的舌頭，不過吳姓男子術後曾來過醫院接受追蹤一陣子，後來就沒有再看到人。
許嘉方說，最近吳姓男子又因口腔癌復發登門求診，不過這次口腔癌已進入第四期，在左下方的牙齦以及下巴骨頭之間有5.5公分大的腫瘤，只好再動手術把牙齦連同左側下巴的骨頭一起切除，以鈦金屬板取代骨頭，術後再進行化療和放射治療。
許嘉方說，菸和檳榔都是造成口腔癌的主因，為了避免口腔癌復發，他都會要求口腔癌患者同時戒菸及戒檳榔，不過他發現在臨床上，大多數的人都戒掉檳榔，卻因為菸癮發作，很難戒菸。
而根據研究，吸菸者導致口腔癌機率為一般人的18倍；同時吸菸及嚼檳榔者，口腔癌機率為一般人的89倍；同時吸菸、飲酒及嚼檳榔者，導致口腔癌的機率為一般人的123倍。
吳姓男子則指出，第一次罹癌後，有聽醫師的話戒掉檳榔，可是就是無法忍住不抽菸，後來因為工作忙，就沒有固定回到醫院追蹤治療，直到2個多月前因牙齦化膿腫痛，吃東西會痛，回醫院看診才知道癌症復發，後悔已經來不及了。1061230