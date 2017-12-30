2個月首公開露面 李源潮現身新年活動

10月召開的中共第19次全國代表大會（19大）選出新一屆中央委員、候補委員及中紀委委員，李源潮不在中央委員名單中。今年67歲的他，是中共近年少見年齡未到限制即退出中央委員會者。

但新華社報導中列出的出席名單，除了習近平、李克強等7名中共中央政治局常委外，還有中國全國人民代表大會常務委員會委員長張德江、全國政協主席俞正聲、中國國務院副總理張高麗，未提及李源潮。

（中央社台北30日電）已退出中共中央委員的中國國家副主席李源潮昨天亮相全國政協新年茶話會，這是他2個月來首度公開露面。外媒曾報導，傳李源潮遭調查。

香港明報今天報導，央視畫面顯示，昨天的茶話會，李源潮坐在側邊桌，位於中共中央軍委副主席許其亮和中紀委副書記楊曉渡中間。

報導說，中共第19屆中央委員會第一次全體會議（一中全會）閉幕後，現任和退休的中共和中國國家領導人10月25日接見19大全體代表，李源潮在場，但後來就沒有公開露面。

明報指出，李源潮此次露面，似在有意闢謠，不過近年「大老虎」正式落馬前也有公開露面。中共中央軍委前副主席徐才厚2014年1月20日出席中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出晚會時，已經盛傳他受查。同年3月中央正式公布他涉嫌違紀，6月開除黨籍。1061230