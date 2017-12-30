NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈小孩推員工害烤網燙手　奧客這樣說影／成龍登雪梨歌劇院屋頂　險瀕死勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

2個月首公開露面 李源潮現身新年活動

中央社2017/12/30 12:57
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北30日電）已退出中共中央委員的中國國家副主席李源潮昨天亮相全國政協新年茶話會，這是他2個月來首度公開露面。外媒曾報導，傳李源潮遭調查。

中國人民政治協商會議全國委員會29日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。中國中央電視台當晚新聞聯播畫面顯示，李源潮出席茶話會。

但新華社報導中列出的出席名單，除了習近平、李克強等7名中共中央政治局常委外，還有中國全國人民代表大會常務委員會委員長張德江、全國政協主席俞正聲、中國國務院副總理張高麗，未提及李源潮。

10月召開的中共第19次全國代表大會（19大）選出新一屆中央委員、候補委員及中紀委委員，李源潮不在中央委員名單中。今年67歲的他，是中共近年少見年齡未到限制即退出中央委員會者。

香港明報今天報導，央視畫面顯示，昨天的茶話會，李源潮坐在側邊桌，位於中共中央軍委副主席許其亮和中紀委副書記楊曉渡中間。

報導說，中共第19屆中央委員會第一次全體會議（一中全會）閉幕後，現任和退休的中共和中國國家領導人10月25日接見19大全體代表，李源潮在場，但後來就沒有公開露面。

明報指出，李源潮此次露面，似在有意闢謠，不過近年「大老虎」正式落馬前也有公開露面。中共中央軍委前副主席徐才厚2014年1月20日出席中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出晚會時，已經盛傳他受查。同年3月中央正式公布他涉嫌違紀，6月開除黨籍。1061230

戒檳榔不戒菸 口腔癌復發機率高印度電子製造業產值 首次超...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan